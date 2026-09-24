La catástrofe de Tolosa

Tolosa atraviesa una serie de reclamos vecinales vinculados con los servicios públicos, la seguridad y la falta de respuestas de los organismos de control. Así lo planteó Eduardo Hache, referente de la Asamblea Vecinal de Tolosa, durante una entrevista con Raúl Kraiselburd en el programa “Despierten Bonaerenses”, que se emite de lunes a viernes a las 18 por La Redonda 100.3.

En ese escenario, la Asamblea volvió a poner el foco en las consecuencias del apagón que afectó a distintos sectores de la localidad y reclamó una compensación para los usuarios que permanecieron durante varios días sin electricidad. La organización reunió 1.320 firmas y presentó documentación ante organismos de control para solicitar una compensación equivalente a seis meses o seis facturas, mientras analiza avanzar con una presentación judicial.

“Los tolosanos estamos cansados de este maltrato, no solo de los organismos de control, sino también de los servicios”, sostuvo Hache, quien señaló que la presentación fue realizada durante los primeros días de septiembre ante la Defensoría del Pueblo y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Según explicó, los vecinos fueron personalmente a consultar por el estado del trámite y encontraron demoras para localizar el expediente. “Esperamos que nos escriban, nos llamen por teléfono, nos pidan alguna documentación. Y no pasó nada, no recibimos ningún mensaje”, afirmó. Ante esa situación, indicó que la Asamblea analiza avanzar con una presentación judicial.

El pedido contempla una compensación por el impacto económico que tuvo el corte. Hache mencionó pérdidas de comerciantes, pequeñas y medianas empresas y vecinos que tuvieron que descartar alimentos y otros productos por la falta de refrigeración. “Los tolosanos tuvimos muchas pérdidas económicas”, afirmó, y agregó que también hubo casos de personas que debieron desechar medicamentos que necesitaban conservarse en frío.

“Las personas que tienen problemas oncológicos tuvieron que tirar sus medicamentos. Las personas que tenían diabetes tuvieron que tirar su insulina”, relató Hache al referirse a las situaciones que, según contó, le transmitieron vecinos durante la recolección de firmas.

Pero el apagón se inscribe, según la Asamblea, en una problemática más amplia que atraviesa a Tolosa. Hache cuestionó el funcionamiento del servicio eléctrico y sostuvo que los vecinos vienen realizando reclamos por cortes y fallas desde antes del incendio ocurrido en la estación transformadora.

“En Tolosa caen dos gotas y se corta la luz. Hay un pequeño vientito que no llega a ser una brisa fuerte y se corta la luz”, señaló. También afirmó que antes del incendio se habían registrado explosiones en transformadores ubicados en distintos puntos del barrio.

Otro de los reclamos está relacionado con el agua. Según explicó Hache, cuando se interrumpe la electricidad también pueden registrarse inconvenientes con el servicio de agua de red debido al funcionamiento de las bombas de rebombeo. “Los vecinos terminamos en el medio sin el servicio como corresponde”, sostuvo al referirse a la situación.

El drama de la inseguridad

La seguridad es otro de los reclamos que la Asamblea mantiene desde hace meses. Hache sostuvo que los vecinos vienen pidiendo mayor presencia policial, más patrulleros, controles vehiculares y operativos de prevención para las dos comisarías que tienen jurisdicción sobre distintos sectores de Tolosa.

“Nosotros llegamos a un acuerdo el 17 de octubre de 2025. Seguimos esperando los patrulleros y el personal”, afirmó. Según relató, la organización había presentado un petitorio ante el Gobierno bonaerense y alcanzado un acuerdo con autoridades del Ministerio de Seguridad para reforzar la presencia policial.

El referente vecinal también cuestionó la cantidad de móviles disponibles. “Hay un solo patrullero en la Sexta y un solo patrullero en la Undécima”, aseguró, y señaló que la Asamblea viene reclamando además controles vehiculares, operativos de prevención y mayor presencia policial.

El apagón que dejó a oscuras a la localidad

En relación con el apagón, Hache sostuvo que la falta de electricidad agravó la situación de inseguridad durante los días en que distintos sectores permanecieron a oscuras. “Hubo sectores de Tolosa que estuvieron hasta cuatro días sin luz”, afirmó. Según relató, vecinos denunciaron robos e ingresos a viviendas y tuvieron dificultades incluso para comunicarse por la falta de batería en sus teléfonos.

“La vivencia de los vecinos ha sido terrible”, sostuvo Hache, al describir las situaciones que, según contó, le transmitieron durante la recolección de firmas. “Nos contaban que escuchaban ruidos en los fondos de las casas, que les ingresaban por atrás y no podían hacer nada. Se tenían que quedar encerrados, callados, con sus hijos y viendo para todos lados”.

La Asamblea también cuestiona la respuesta de los organismos de control frente a los problemas del servicio eléctrico. Hache hizo referencia a declaraciones del titular de OCEBA según las cuales la Estación Transformadora Tolosa no había sido inspeccionada previamente porque no se habían registrado problemas que lo justificaran.

“Por supuesto que ha habido problemas”, respondió Hache, quien sostuvo que los vecinos habían realizado reclamos antes del incendio. “No eran por un solo día. Pasaban dos o tres días previos a la explosión y hubo problemas en distintos puntos de Tolosa”, afirmó.

FOTO: NICOLÁS BRAICOVICH

El referente vecinal también cuestionó el sistema de reclamos ante la empresa distribuidora. “Es como juntar figuritas. Nos dan un número de reclamo, pero nunca vemos un descuento”, sostuvo.

Sobre la compensación solicitada, Hache insistió en que el planteo busca contemplar el impacto que tuvo el corte sobre los vecinos. “Los gastos que ha tenido la gente son abismales”, afirmó, y agregó que las consecuencias no fueron solamente económicas, sino también vinculadas con la salud y la seguridad.

Mientras continúa el reclamo, la Asamblea Vecinal busca que los organismos respondan a la documentación presentada y que se establezca algún mecanismo de compensación por el período sin servicio. En paralelo, mantiene abiertos sus pedidos por la electricidad, el agua y la seguridad y analiza avanzar con una presentación judicial.

“Despierten Bonaerenses”, programa conducido por Raúl Kraiselburd con la colaboración de los periodistas de diario El Día, requiere de la participación de los vecinos y ciudadanos que quieran difundir puntos de vista o reclamos por dificultades con las empresas de servicios públicos o con dependencias del Estado, nacional provincial o municipal. Para eso pueden enviarse mails a despiertenbonaerenses@eldia.com y al WhatsApp 2215242330 (audios) o 2215242340 (textos).