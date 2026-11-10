La Catedral, un punto de encuentro platense para seguir al papa León XIV

La Catedral de La Plata se convirtió en el epicentro de la fe regional al recibir a cientos de vecinos e integrantes de comunidades religiosas que siguieron en vivo, a través de pantallas gigantes, la primera misa del Papa León XIV en suelo argentino.

Desde temprano, las escalinatas del templo ubicado en 14 entre 51 y 53 se colmaron de familias y delegaciones parroquiales que acompañaron el histórico acontecimiento con plegarias y muestras de devoción.

La jornada formó parte de una amplia agenda comunitaria impulsada por el Arzobispado local para vivir la estadía papal que se extenderá hasta este miércoles en Argentina.

En pleno centro platense, el Palacio Municipal de calle 12 y el Pasaje Dardo Rocha lucieron una ornamentación especial con retratos de gran tamaño del pontífice y los tradicionales colores amarillo y blanco del Vaticano.

Desde la Arquidiócesis explicaron que la iniciativa buscó reunir a quienes no pudieron trasladarse hacia la Capital Federal o Luján. Para ello, la transmisión oficial contó con la guía de animadores pastorales que contextualizaron cada momento del ritual litúrgico.

La concurrencia superó las expectativas ante el masivo despliegue. Además de los feligreses platenses, se pudo observar la presencia de familias completas que se acercaron desde diferentes puntos del Conurbano bonaerense. “Es una emoción muy grande. Venir acá nos quedaba más cerca que ir a Capital Federal, pero el ambiente de fe y la arquitectura del lugar lo hicieron inolvidable”, expresó Yanina (54), quien llegó desde Quilmes junto a su madre y su esposo.

Joaquín Gasparini, trabajador del Sagrado Corazón de Jesús, aprovechó la oportunidad para compartir información sobre productos salesianos elaborados en las escuelas agrotécnicas de la obra de Don Bosco que se utilizarán en las celebraciones de la gira papal.

Jonathan Gómez (34) estuvo por primera vez en la Catedral: “Vine en familia. Es una sensación inexplicable, un evento histórico, que te deja la piel erizada”, detalló con emoción.