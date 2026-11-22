La Plata vivió una nueva edición de La Noche de los Templos, una propuesta que invitó a vecinos y visitantes a descubrir la historia, la arquitectura, las creencias y las tradiciones de distintas comunidades religiosas a través de recorridos gratuitos por espacios emblemáticos.

“Esta iniciativa nos permite valorar las tradiciones de las distintas comunidades que forman parte de nuestra identidad”, sostuvo el intendente Julio Alak al participar de la actividad desde la Catedral, acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bonicatto, y la subsecretaria de Coordinación de Jefatura de Gabinete, Alejandra Sturzenegger, entre otras autoridades.

La quinta edición de la iniciativa contó con la participación de más de una decena de instituciones que abrieron sus puertas al público para compartir su patrimonio cultural y religioso, sus costumbres y las actividades que desarrollan en la comunidad.

Para facilitar los recorridos, la jornada se desarrolló bajo la modalidad Hop on Hop off, que permitió a los asistentes subir y bajar libremente en los distintos puntos del circuito y organizar sus propios itinerarios.

Entre los espacios que formaron parte de la propuesta estuvieron la Catedral de la Inmaculada Concepción, el Santuario Nuestra Señora de Schoenstatt, la Iglesia Evangélica Pentecostal Puerta del Cielo y los espacios de la comunidad Sikh, la Fe Bahá’í Asrau, la AMIA y la Masonería.

Asimismo, vecinos y visitantes pudieron conocer la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia y la Iglesia Evangélica Metodista.

Además, una de las actividades destacadas de la jornada tuvo lugar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya capilla fue el primer edificio construido por esta congregación en La Plata.

Allí, el público pudo recorrer las instalaciones, conocer la historia del templo y las acciones sociales y comunitarias que desarrolla la institución, además de disfrutar de una presentación de música sacra en vivo y participar de charlas y otras actividades.

Cabe destacar que la iniciativa es organizada por la Municipalidad de La Plata junto a la Mesa de Diálogo Interreligioso, la Fundación Emile Coutaret y el Ente Municipal para la Actividad Turística (Ematur).