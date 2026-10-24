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Con una peregrinación y una misa en la Catedral

La Ciudad homenajea a Sor María Ludovica

Por Redacción

En el marco del aniversario del nacimiento de la beata Sor María Ludovica, se realizará este sábado una peregrinación por las calles de La Plata, desde el Hospital de Niños hasta Plaza Moreno, que culminará con una misa en la Catedral presidida por el arzobispo Gustavo Carrara.

La actividad comenzará a las 15 con una concentración en 64 y 14, desde donde los peregrinos caminarán hacia calle 12 y continuarán el recorrido hasta Plaza Moreno. La convocatoria es organizada por el Arzobispado y la Congregación de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, con el acompañamiento de la Municipalidad.

Durante el recorrido se dispondrán cuatro postas que representarán distintos valores vinculados con el legado de la beata: amor y misericordia, servicio y alegría, cuidado y ternura, y esperanza y fe. Estos puntos acompañarán el paso de los peregrinos a lo largo de la caminata.

Al llegar a Plaza Moreno, los participantes se reunirán en un espacio especialmente preparado para la ocasión, con un escenario dispuesto para acompañar las actividades. La propuesta reúne a la comunidad en torno a Sor María Ludovica y a los valores de su legado, en una jornada de fe y homenaje en la Ciudad.

La celebración concluirá a las 17 con una misa en la Catedral de La Plata, a cargo del arzobispo Carrara.

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