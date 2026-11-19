En la historia del rock argentino existen nombres que alcanzaron una enorme popularidad y otros cuya importancia se mide, sobre todo, por la influencia que ejercieron sobre las generaciones posteriores. La platense “Cofradía de la Flor Solar” pertenece a esta segunda categoría, aunque su trayectoria reúne suficientes elementos musicales y otras disciplinas artísticas como para ocupar un lugar destacado en la memoria cultural del país.

Surgida en La Plata durante la segunda mitad de la década de 1960, La Cofradía fue mucho más que una banda de rock psicodélico. Sus integrantes desarrollaron una experiencia comunitaria en la que convivían músicos, artistas plásticos, artesanos, poetas y estudiantes, unidos por la voluntad de “experimentar con nuevas formas de creación, en las que el arte no debía limitarse a los escenarios ni a los espacios tradicionales de exposición: tenía que formar parte de la existencia misma”, decían sus integrantes.

Por eso, al reconstruir la historia de La Cofradía de la Flor Solar, es necesario considerar que en 1967 se formó cuando un grupo de jóvenes vinculados con el ambiente de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata comenzó a desarrollar comunitariamente experiencias artísticas alternativas colectivas, en un contexto marcadamente contracultural.

COMPARTIR LA VIDA

Uno de los aspectos más originales de La Cofradía fue su decisión de compartir no solamente un proyecto musical, sino también buena parte de la vida cotidiana. Así, en una casa del tipo “chorizo” situada en 41 entre 12 y 13 comenzaron a vivir juntos y algo apretados de lugar varios jóvenes artistas que compartían los gastos y el estilo de vida.

Allí no sólo ensayaban y componían, sino que también elaboraban artesanías en cuero, pintaban murales y desarrollaban “proyectos autogestivos”.

Tiempo después el grupo se trasladó a una casa más grande en la zona de 72 y 122 bis.

Los “fundadores de la “Cofradía” fueron, entre otros, el destacado artista múltiple Néstor Candi, el guitarrista Kubero Díaz, el bajista Hugo Pascua García, el cantante Morcy Requena, el baterista “Manija” Paz, el artista Ricardo “Mono” Cohen, conocido como Rocambole.

La comunidad producía artesanías, trabajaba con cuero y metal, realizaba actividades artísticas y organizaba encuentros musicales. La intención era “encontrar una forma de subsistencia que permitiera conservar la independencia creativa”.

LOS COMIENZOS

En lo que hace al conjunto musical en sí mismo, en un reportaje periodístico reciente Ricardo Cohen contó que “la primera formación de la Cofradía de la Flor Solar como banda fue la que alistó a ‘Pipo’ Fischer, más conocido después como Pipo Pescador, Néstor Candi, Enrique García y Abel Pachelo, que fue una formación previa a la históricamente conocida, y se armó para un baile que se hizo en Punta Lara. Como necesitaban un grupo medio tropical para bailar, que tocara en la fiesta, se improvisó esa formación en 1966, que se bautizó La Cofradía de la Flor Solar porque necesitaba un nombre que saliera en los carteles de publicidad. Ese mismo año presentamos una lista para hacernos cargo del Centro de Estudiantes de Bellas Artes, y ganamos. Pero en junio vino el golpe de estado de Onganía y se prohibió todo tipo de actividad política. Cerraron el comedor estudiantil, lo que fue una catástrofe. Entonces nosotros organizamos nuestro propio comedor; nos prestaron un lugar en el gremio de Correos; mangueábamos comida en el mercado de 49 entre 3 y 4, y en las carnicerías, y armábamos ollas populares. Luego, como queríamos hacer una universidad paralela, porque la dictadura había echado profesores, alquilamos la casa de calle 41 y continuamos con el comedor ahí”.

PRESENTACIONES Y UN DISCO

En 1969 la banda platense realizó presentaciones en Buenos Aires y editó un disco simple. Al año siguiente grabó un tema para una compilación del rock argentino de esa época; y en 1971 apareció su único álbum de estudio grabado por la formación original a través del sello Microfón. Para esa grabación el conjunto de nuestra ciudad estuvo integrado por Kubero Díaz (guitarra y voz líder), Morci Requena (bajo y coros) y “Manija” Paz (batería), pero contó con la participación fundamental, como músico invitado, de un joven Skay Beilinson con apenas 19 años.

La participación de la Cofradía en la primera edición del festival B.A. Rock, en 1970, contribuyó a consolidar su presencia dentro del movimiento rockero argentino porque el encuentro reunió a numerosos músicos y conjuntos de una escena que comenzaba a adquirir mayor visibilidad pública.

Por aquella época el grupo era frecuentado, pero no como integrante del conjunto, por otro joven que luego trascendería al máximo nivel: el Indio Solari.

Hacia 1971 y 1972, por distintas razones, la comunidad y la formación original dejaron de funcionar como lo habían hecho durante sus años de mayor actividad.