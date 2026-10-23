La compraventa de inmuebles con avance mensual y caída interanual

Según el relevamiento mensual que realiza el Colegio de Escribanos bonaerense, durante el mes de septiembre se registraron 12.971 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires,. La cifra representó un descenso interanual del 10% respecto a las 14.366 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025, se detalló.

Sin embargo, en la comparación intermensual, se detectó una suba del 6% frente a agosto, cuando se habían contabilizado 12.233 escrituras.

En cuanto a las hipotecas, durante septiembre se firmaron 1.823 actos, lo que implicó una caída interanual del 25 % respecto al mismo mes del año pasado.

En relación con el mes de agosto, se verificó un aumento del 12 %.

El Presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, analizó los datos del mes: “El crecimiento respecto al mes anterior es una señal positiva, especialmente porque también se observa en las hipotecas. Todavía estamos por debajo de los niveles del año pasado, pero esta evolución nos permite observar con atención cómo se comportará la actividad en el último tramo del año”, señaló Longhi.

“Los próximos meses serán importantes para determinar si esta mejora logra sostenerse. Allí van a incidir cuestiones como la evolución del crédito, las condiciones generales del mercado y, fundamentalmente, la confianza necesaria para que las decisiones de inversión vuelvan a traducirse en más operaciones”, agregó el directivo.