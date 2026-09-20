La compraventa de inmuebles en la Provincia retrocedió 6% en agosto

Durante el mes de agosto se registraron 12.233 compraventas de inmuebles en la Provincia, según el relevamiento mensual que realiza el Colegio de Escribanos bonaerense. La cifra representó un descenso interanual del 6 % respecto a las 12.964 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025.

Según el informe, en la comparación intermensual, en tanto, se observó una suba del 0,5 % frente a julio, cuando se habían contabilizado 12.177 escrituras. En cuanto a las hipotecas, durante agosto se firmaron 1.629 actos, lo que implicó una caída interanual del 29 % respecto al mismo mes del año pasado.

En la comparación con julio, en cambio, se verificó un aumento del 12 %. “Los números de agosto muestran una estabilidad en la cantidad de compraventas respecto a julio y una mejora mensual en las hipotecas.

Sin embargo, ambos indicadores continúan por debajo de los valores registrados en el mismo período del año pasado, por lo que debemos seguir analizando la evolución del mercado con prudencia”, señaló el Presidente del Colegio de Escribanos bonaerense, Guillermo Longhi. “Será importante observar en los próximos meses cómo evolucionan el crédito hipotecario y la confianza general del mercado e inversores, que es lo que puede fortalecer el dinamismo del sector”, agregó.