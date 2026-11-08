La construcción repuntó 5,1% en septiembre

Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el país una marcada recuperación durante septiembre, impulsada por un crecimiento interanual del 5,1% en el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).

Con este resultado, el acumulado del período enero-septiembre logró consolidar una variación positiva del 1,3%.

El desempeño del sector a lo largo del año muestra un saldo favorable, con cinco meses de subas -donde marzo marcó el pico con un 12,5%- frente a cuatro meses de retrocesos, entre los que sobresale la caída de julio (-4,5%).

En la comparación mensual contra agosto, el rubro experimentó su incremento más alto en lo que va del año, al anotar una suba del 7,8%, superando el registro de mayo (6%). El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró públicamente estos indicadores a través de sus redes sociales, resaltando la tracción que mostró el sector respecto del mes previo.

El comportamiento de los insumos reflejó una dinámica heterogénea, con siete de los trece productos relevados en terreno positivo.

ALZAS Y CAÍDAS

Las mayores alzas interanuales correspondieron a pinturas para la construcción (22,4%), hormigón elaborado (12,8%), el resto de los insumos (12,2%), hierro redondo y aceros (5,2%), cemento portland (4,6%), placas de yeso (1,2%) y asfalto (0,5%).

En contraste, registraron caídas los mosaicos graníticos y calcáreos (-15%), artículos sanitarios de cerámica (-8,2%), yeso (-7,7%), pisos y revestimientos (-7,4%), ladrillos huecos (-0,7%) y cales (-0,2%).

CAUTELA EN LAS EMPRESAS

A pesar de las cifras mensuales favorables, los empresarios del sector mantienen una mirada cautelosa para el último trimestre del año.

De acuerdo al relevamiento oficial, el 74% de las empresas volcadas a obras privadas y el 62,4% de las dedicadas a obra pública no prevén cambios en el nivel de actividad entre octubre y diciembre.

Asimismo, el 15% en el ámbito privado y el 23,5% en la obra pública anticipan una contracción, mientras que solo un 11% y un 14,1%, respectivamente, proyectan un aumento en sus operaciones.

La construcción tuvo su contracara en el sector industrial, según la medición del Indec. En el noveno mes del año, el índice de producción industrial manufacturero (IPI) anotó un nuevo retroceso, esta vez del 1,8%, y cerró el acumulado del año con una contracción del 2,6%.

Es la séptima caída en lo que va de 2026: la más pronunciada se dio en febrero (-8,8%), mientras que marzo (5%) y junio (2%) fueron los únicos meses con avances.