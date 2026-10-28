La Cooperativa de Olmos llega a los 40

La Cooperativa de Agua Potable de Lisandro Olmos celebrará en noviembre cuatro décadas de la inauguración de la red de agua potable con una jornada abierta a toda la comunidad.

Ubicada en 44 y 195 bis, en la actualidad “brinda servicio de agua potable a 7.000 usuarios y servicios cloacales a 4.113 usuarios, “lo que implica un beneficio para 21.000 habitantes, en una zona preponderantemente hortícola que en los últimos años ha tenido un marcado crecimiento demográfico”, explicaron en la entidad.

Cuenta con 9 pozos de Bombeo de agua con captación al acuífero Puelche que se encuentran interconectados entre sí a través de una extensa y moderna Red.

La celebración se realizará el 8 de noviembre, desde las 14, con música en vivo, espectáculos para todas las edades, feria, propuestas gastronómicas y sorteos en el Parque de la Cooperativa, de calle 200 entre 39 y 40.

Se presentarán distintos artistas: Alan Brando, con su espectáculo de magia, acrobacia y humor; Laura Poggio, música pop; Mónica Romano, tango; La Chamamecera Platense, con chamamé y folklore tradicional; Nancy Botta, con folklore; Pablo Cuomo, con cumbia; y el Payaso Manotas.

Además, habrá sorteos de una bicicleta, pelotas de fútbol, básquet y vóley, y 100 barriletes. Para participar, los interesados deberán completar un formulario al que podrán acceder mediante un código QR. Quienes resulten ganadores tendrán que presentar su DNI para retirar los premios.

Según se informó, la jornada también contará con una feria, puestos gastronómicos y una torta para compartir entre los presentes del festejo.