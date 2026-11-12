La crisis entró en la cocheras: caídas en la actividad de hasta el 40%

El costo de mantener un vehículo sumó un nuevo capítulo de ajuste familiar. En las cocheras del Centro bajó sensiblemente la actividad por hora, hasta tocar el 40 por ciento, según se calcula en el sector. Mientras que en los barrios disminuyó el guardado mensual. Se estima que la demanda cayó por el aumento de la tarifa y la caída del poder adquisitivo de los potenciales clientes.

Según coinciden operadores del sector, en el centro de la Ciudad ha bajado mucho la demanda de ocupación de cocheras por hora y se mantienen los alquileres mensuales. En tanto, en los barrios las cocheras mensuales tienen menos demanda y a diferencia de principios de año ahora hay marcada disponibilidad de lugares.

“Bajó muchísimo el trabajo con respecto a los vehículos que se guardan por hora. Ya casi nadie guarda por más de una hora el auto o la camioneta. Vienen al centro para hacer un trámite o pagar algo y se van. Ya no llegan grupos familiares que hacían compras en comercios de la zona y regresaban con bolsas. Ahora se guarda por 20 minutos o media hora. La demanda bajó cerca del 40 por ciento. Es mucho”, dijo Pablo, encargado de la cochera de 45 entre 8 y 9.

A su vez, desde el mismo local se comentó que “ya no vienen tantas familias a visitar a sus hijos universitarios. Se ha perdido esa costumbre. Quizás no hay tantos alumnos del interior en La Plata o bien estudian más vía online. Esto también hace notar la baja en la demanda de espacios. Por ejemplo, los fines de semana ya no viene nadie”.

Por otra parte, en una cochera de 12 entre 56 y 57, Jesús Lovelo sostuvo que “ya no entran autos para guardarlos por hora. Prácticamente hemos transformado la cochera en guardado mensual. Se ha modificado mucho la dinámica en el rubro”.

Según se pudo saber, el valor mensual fijo para autos es de 150.000 pesos, mientras que para camioneta puede llegar a los 180.000 pesos. El mensual diurno para auto 90.000 pesos y para camioneta 110.000 pesos (el mismo valor para la franja nocturna). En tanto, la hora está entre 4.000 y 7.000 pesos; mientras que la estadía completa de 24 horas está entre 22.000 y 24.000 pesos para auto y entre 27.000 y 30.000 pesos para camioneta.

EN LOS BARRIOS

En los barrios bajó sensiblemente la demanda de espacios para el guardado mensual. En distintas cocheras hay carteles de lugares disponibles, algo impensado si se lo compara con el arranque de 2026.

En el transcurso del año se redujo mucho el trabajo, aseguraron en distintas cocheras de la zona de las plazas Yrigoyen y Presidente Perón y en las cercanías del parque San Martín.

Alquilar un espacio en las cocheras de distintos barrios oscila entre los 70.000 y 120.000 pesos mensuales según la ubicación y el tipo de equipamiento (portón automático, seguridad privada o accesos en subsuelo). Mientras fue subiendo la tarifa se redujo la cantidad de vehículos para guardar.

La ecuación económica para el automovilista platense volvió a tensarse. Frente a la acumulación de incrementos en combustibles, patentes, seguros y revisiones técnicas, el alquiler mensual del garaje comenzó a ser visto como uno de los primeros rubros a recortar.

Muchos usuarios optaron por dejar sus vehículos estacionados en la vía pública, asumiendo los riesgos del desgaste a la intemperie o la inseguridad. Quienes tienen seguro contra todo riesgo hacen cuentas y ya no alcanza para las dos cosas: seguro y cochera. “El bolsillo empieza a ajustarse y hay que achicar costos de donde se pueda”, dijo un vecino de la zona de plaza Rocha.

AJUSTE DE CONTRATOS

Desde el sector inmobiliario advierten que la rotación de inquilinos en cocheras individuales -ubicadas en la planta baja o subsuelos de edificios residenciales- es notablemente más alta que en años anteriores. Los contratos, que tradicionalmente contaban con renovaciones automáticas, hoy sufren revisiones o rescisiones anticipadas cuando los montos se actualizan por encima de lo que el bolsillo de los clientes puede afrontar.

En los garajes comerciales también se resiente en la facturación fija.

“Sabemos que el bolsillo de los clientes puede estar resentido, pero no podemos dejar de subir los precios, aunque sea moderadamente, porque los costos nuestros también suben y nadie trabaja con pérdidas sostenidas”, describió el dueño de una cochera de barrio que aseguró que el rubro “tuvo un cambio abrupto en este año y ya no hay listas de esperas como a principios de 2026”.