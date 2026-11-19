Carlos Alberto Nieto nació el 8 de abril de 1943 en Campamento Vespucio, Salta, donde ya desde chico aprendió a tocar el bombo y a cantar afinadamente. Al mudarse a La Plata y hacer aquí su nido, ya tenía un bagaje folklórico importante, por lo que se hizo habitué de las peñas folklóricas, tradicionales en la década del 60. Pero fue a partir de aquí cuando pasó a ser y, para siempre, el “Chango” Nieto.

Desde finales de la década de los años 50 y principios de los 60, el folclore nacional había comenzado a desarrollar una etapa de esplendor, con el surgimiento de un gran número de conjuntos musicales y también corales, y la aparición de singulares figuras solistas. Esa época fue en la que el Chango comenzó a cantar en las peñas de nuestra ciudad, cosechando amistades y compartiendo largas noches de música y canto. Se rodeó de un grupo de jóvenes amigos con quienes formó el conjunto “Los sin nombre”, en el que ejecutaba el bombo y era la primera voz.

Si bien el grupo se disolvió a poco de andar, Nieto siguió cantando en las peñas y en una de ellas lo descubrió el ya consagrado Hernán Figueroa Reyes, también salteño, quien se convirtió en el gran mentor de su carrera. En enero de 1965, siempre respaldado por Figueroa Reyes, se presentó en el Festival de Cosquín, consagrándose con el Premio Revelación. A partir de ese momento su carrera creció en forma meteórica.

Su temprana consagración en el Festival de Cosquín lo catapultó a una carrera artística de enorme éxito, convirtiéndolo en una de las grandes figuras de nuestro folclore.

SU VOZ

El Chango cantaba armónicamente, sin estridencias, con los ojos entrecerrados; y siempre como bombisto. Era cordial y de hablar pausado. Su voz, al cantar, se volvía algo ronca y parecía estar enraizada con los temas que interpretaba.

Fue platense por adopción y con gran esmero se dedicó a impulsar la música nativa. Había llegado con su familia desde Salta a los 17 años. Quería estudiar arquitectura pero rápidamente se dejó capturar por el folclore.

A lo largo del tiempo llevó al disco unos seiscientos temas, se presentó en todas las ciudades importantes de nuestro país y de naciones sudamericanas; realizó shows folclóricos en distintos puntos de Estados Unidos y Canadá y cantó también en salas de varios países europeos.

En febrero de 1973, la trágica muerte de Hernán Figueroa Reyes en un accidente automovilístico le causó un fuerte golpe anímico del que salió con el apoyo de su familia.

LA VIZCACHERA

Para esa época, ya tenía su amplia casa de la calle 37 entre 10 y 11, y una cuadra más adelante, pero de la vereda opuesta, había inaugurado la célebre “Vizcachera del Chango Nieto”, en donde, mientras la música era reina, se podían comer deliciosos locros y empanadas.

La Vizcachera de la familia Nieto fue un templo musical para la Ciudad. Los asistentes tuvieron la posibilidad de escuchar a artistas folclóricos de primer nivel, como Jaime Dávalos, Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, Los Fronterizos, Eduardo Falú, Los Chalchaleros, Hernán Figueroa Reyes, Horacio Guarany, Los Tucu Tucu, entre muchos otros.

Nombrar los éxitos musicales del Chango Nieto demandaría un voluminoso tomo. “Amor de los manzanares”, “Bagualero soy”, “Sembrando coplas”, “Luna cautiva”, “Salta de mi niñez”, “Pampa de los guanacos”, “Que mala suerte”, “La añera”, “La rubia Moreno”, “Recuerdo salteño”, “ A Monteros”, “Del tiempo i´mama”, “El corralero”, “Memorias de una vieja canción”, “Himno a la amistad”, “Canción del adiós”, y “Puerto de Santa Cruz”, son algunos de los temas con los que grabó distintos discos.

Recibió numerosos premios, entre ellos dos Konex, dos Discos de Oro, el Camín de Oro a la Trayectoria, el premio Festival Oti de la canción 1980, Prensario, y en 2000 y 2001, el Premio Estrella de Mar por la peña La Vizcachera en Mar del Plata.

El 31 de enero de 2008, día en el que se cumplía el centenario del nacimiento de Atahualpa Yupanqui, se apagó su vida. Pero su voz sigue iluminando.