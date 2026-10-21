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RECHAZÓ EL AUMENTO DEL 6% QUE ACEPTARON OTROS SINDICATOS EN LA MESA PARITARIA

La discusión salarial genera otros dos días de paro en la Provincia

Lo resolvió la Federación de Educadores Bonaerenses, uno de los gremios más fuertes del sector estatal. Aplicará uno este jueves
Se realizó ayer un congreso extraordinario de los docentes / FEB

Por Redacción

El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) decidió rechazar la propuesta salarial del 6 por ciento presentada por el Gobierno provincial y definió un paro de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires, para mañana y las otras 24 horas a definir. De este modo, la federación se diferenció del resto de los gremios que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense: Suteba, Amet, Udocba y Sadop, quienes aceptaron la propuesta de incremento salarial.

La oferta, recibida el pasado viernes, fue puesta a consideración en toda la Provincia, donde las bases definieron sus mandatos y ayer los congresales, por amplia mayoría, ratificaron el rechazo por considerar la propuesta insuficiente, según informaron en la FEB.

Los congresales coincidieron en que la propuesta salarial no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes.

Durante la reunión que tuvo lugar este martes, el Congreso Extraordinario de la FEB decidió rechazar la propuesta de incremento presentada por el Gobierno bonaerense y definió un paro de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires, resolviendo que el primer día de la medida de fuerza se llevará a cabo este jueves, quedando las 24 horas restantes a definir.

En esos sindicatos, luego de analizar la propuesta oficial con las bases, se resolvió aprobar “por mayoría” la oferta de mejora salarial y condiciones laborales, “como la implementación del Boletín Digital para niveles primario y secundario, modificación del Régimen Académico de Secundaria para favorecer una mejor organización institucional, avanzar en la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo y la ampliación de las Licencias Parentales”.

El ofrecimiento oficial, presentado el viernes pasado en la mesa de negociación, contempla un incremento del 6 % distribuido en dos tramos (con liquidación en los salarios de octubre y noviembre).

“Rechazamos la oferta salarial porque de ninguna manera alcanza para comenzar a recomponer los salarios del sector”, argumentó Liliana Olivera, presidenta de la FEB.

“Veníamos advirtiendo sobre la necesidad de no dilatar los tiempos de convocatoria y de presentar una propuesta que logre una verdadera recomposición, considerando que el último incremento percibido fue en agosto”, indicó la dirigente gremial en declaraciones periodísticas.

Además del reclamo económico, los congresales del sindicato alertaron sobre el impacto del deterioro de las condiciones de trabajo cotidianas: “Hay una constante sobrecarga de tareas en las escuelas que se manifiesta en condiciones laborales cada vez peores”, agregó Olivera.

Desde la federación también sumaron exigencias al gobierno nacional. Desde la FEB se remarcó: “Le estamos solicitando al gobierno nacional la restitución del Fonid (incentivo docente), mayor presupuesto para Educación, y la defensa de los fondos del IPS y del Ioma, que es un reclamo sostenido por FEB en los últimos años”.

ESQUEMA DE LA MEDIDA

El plan de lucha fijado por la FEB contempla dos jornadas de huelga: la primera tendrá lugar este jueves 22 de octubre, mientras que la fecha del segundo día de paro se dará a conocer en las próximas horas.

Con este escenario, la actividad en los establecimientos educativos bonaerenses tendrá un impacto dispar a lo largo de la semana.

La paritaria del sector podría reanudarse en el mes de diciembre.

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