“La Fundación Florencio Pérez expresa su más profundo agradecimiento a todas las personas, empresas e instituciones que nos acompañaron y colaboraron con sus donaciones durante nuestra cena anual, celebrada el pasado 18 de noviembre de 2025.

Fieles a nuestro compromiso con la transparencia, compartimos con la comunidad el destino y el impacto de los fondos recaudados.

Gracias a su generosidad, seguimos impulsando proyectos que transforman realidades y construyen un futuro mejor”.