Luego de recibir un reconocimiento por su trayectoria y compromiso comunitario durante la tradicional cena anual solidaria de la Fundación Florencio Pérez, el vicepresidente de la entidad, Juan Carlos Anacleto, expresó su gratitud por la distinción.

“La emoción en recibir esta distinción y agradecimiento me dejó casi sin palabras”, indicó Anaclato y luego manifestó: “Quiero agradecer muy especialmente a Raúl (Kraiselburd), Mariana (Miret) y demás directivos de la Fundación por hacerme entrega de esta plaqueta”, expresó. Y agregó: “En realidad, es una hermosa bandeja que usaré y guardaré con las cosas más preciadas de mis recuerdos”.

El reconocimiento lleva una inscripción que destaca su labor: “La Fundación Florencio Pérez distingue y agradece al señor Juan Carlos Anacleto por su incansable labor comunitaria a lo largo de todos estos años. Su ejemplo inspira a nuestra comunidad”.

El encuentro se realizó el miércoles en el salón Vonharv y también tuvo como protagonista al médico Pedro Belloni, quien fue reconocido por su compromiso comunitario. La velada solidaria volvió a ser la antesala de los festejos por el 144° aniversario de La Plata. La recaudación financiará proyectos educativos, deportivos y sanitarios en los barrios.