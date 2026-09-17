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Diagonal 77 y 42

La esquina de Barrio Norte que es una "pista  de rally" por una avería de ABSA

Malestar vecinal por una filtración. Los vecinos creen que se trata de desechos cloacales

Por Redacción

En Barrio Norte, en La Plata, los vecinos aseguran que conviven a diario con una "pista de rally" que es un peligro tanto para conducotres como para peatones.

En ese sentido, dieron cuenta de una caudaloso charco en la vía pública a raíz de una avería de la red de ABSA, que no saben si es de agua o de desechos cloacales debido a la presencia de fuertes olores nauseabundos.

"El olor es nauseabundo y la huella de los autos desparrama estos desechos por cuadras", enfatizaron sobre el cuadro de situación que tiene lugar en la intersección de diagonal 77 entre y 42.

"Al parecer los fluidos emanados por una cámara de ABSA, que no aparece para realizar las reparaciones correspondientes", señalaron.

"Parece una pista de rally. El corredor Carlos Sainz estaría orgulloso de vivir acá, pero nosotros necesitamos la calle para desplazarnos con seguridad", manifestaron con ironía los vecinos damnificados.

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