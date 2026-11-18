Vecinos de la localidad platense de City Bell manifestaron su profunda preocupación por la peligrosidad vial en la zona de 460 y 26, donde aseguran que los automovilistas circulan a velocidad excesiva. A pesar de los reiterados reclamos formales presentados ante la delegación, los frentistas denuncian que hasta el momento "ni bola" han recibido por parte de las autoridades para solucionar una problemática que pone en riesgo constante a la comunidad.

La situación se vuelve crítica en el tramo comprendido desde avenida Arana —en calle 460— hasta la calle 28, una traza muy transitada que finaliza frente al Colegio Estudiantes. Según advierten los afectados, la única medida implementada hasta el momento resultó insuficiente: "Pusieron una loma en la esquina en vez de poner loma de burro en toda la cuadra porque vienen a fondo y pasan como corriendo", expresaron con indignación.

El peligro constante de siniestros viales genera desesperación en el barrio, donde los incidentes se repiten sin pausa. "Todo el tiempo se pegan piñas, piñas, piñas, una locura, total", remarcaron los vecinos, quienes piden una intervención urgente con reductores de velocidad en toda la extensión de la cuadra antes de que ocurra una tragedia mayor.