La Facultad de Medicina sufrió un hackeo en su página web: el comunicado de la unidad académica

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) difundió un comunicado oficial tras detectar una alteración en la búsqueda de su portal en Google. El buscador exhibía contenido ajeno a la institución, con promociones de casinos y apuestas. Frente a esta situación, el equipo técnico trabaja para normalizar el servicio a la brevedad.

Las autoridades detectaron la anomalía este lunes, cuando las búsquedas del sitio oficial comenzaron a mostrar información sin vinculación con las actividades académicas. Entre los contenidos vulnerados figuraba un mensaje en idioma tailandés relacionado con plataformas de juegos de azar.

A través de un documento, desde la unidad académica confirmaron la identificación del problema en la presentación de Google y explicaron las primeras medidas adoptadas. "Desde el momento en que se identificó la situación, se activó el protocolo de contingencia y restringimos temporalmente el acceso al sitio", indicaron desde la casa de estudios.

En el mismo mensaje, la facultad señaló que su personal informático avanza con las tareas para recuperar el funcionamiento habitual de la página. Además, las autoridades agradecieron la comprensión de la comunidad ante las restricciones preventivas.

La alteración resultó visible de forma exclusiva en los resultados del buscador. Allí, el dominio oficial aparecía asociado a un título en tailandés con publicidades de tragamonedas y supuestas plataformas de juegos con altas tasas de pago para 2026. La descripción también incluía referencias directas a diversas apuestas. Sin embargo, al ingresar de manera directa al portal institucional, los usuarios observaban las secciones habituales y la información académica sin rastros de las promociones.