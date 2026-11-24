La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata lanzó una convocatoria abierta a toda su comunidad educativa para participar en el diseño de la bandera oficial de la institución. La iniciativa -impulsada por la Prosecretaría de Cultura, junto con la Secretaría de Bienestar Estudiantil y el Centro de Estudiantes- busca crear un nuevo símbolo que represente su identidad, su historia y los valores que forman parte de la vida institucional, “a partir de una construcción colectiva en la que todos puedan ser protagonistas”, informaron desde la unidad académica.

La propuesta está dirigida a estudiantes, docentes, no docentes, contratados, becarios y graduados, quienes podrán participar de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes. Los diseños podrán realizarse tanto mediante herramientas digitales como a través de técnicas manuales, sin que sea necesario contar con conocimientos específicos de diseño gráfico. Según adelantaron desde el decanato “la intención es promover la creatividad y la participación, dando lugar a un emblema original, sencillo y representativo que acompañe a la Facultad en sus actos, ceremonias y actividades institucionales a partir del ciclo lectivo 2027”.

En ese sentido, el decano de la Facultad, Ezequiel Escudero, destacó la importancia de que la iniciativa surja de la propia comunidad educativa y afirmó que “queremos que nuestra bandera sea el resultado de una construcción colectiva, en la que cada integrante de la comunidad pueda aportar su mirada y expresar aquello que nos identifica como institución”. Asimismo, señaló que se trata de “una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y construir, entre todos, un símbolo que nos represente y nos acompañe en nuestra historia institucional”.

El proceso de selección se desarrollará en dos instancias. En primer lugar, un jurado integrado por representantes de la Gestión, la Prosecretaría de Cultura, la Secretaría de Bienestar Estudiantil y el Centro de Estudiantes evaluará los trabajos recibidos y realizará una preselección de tres propuestas finalistas. Posteriormente, los diseños seleccionados serán sometidos a una votación abierta de toda la comunidad educativa, que tendrá la responsabilidad de elegir la bandera oficial de la Facultad.

De acuerdo con el cronograma establecido, la recepción de propuestas permanecerá abierta hasta el 11 de diciembre de 2026. La preselección del jurado se llevará adelante el 14 de diciembre, mientras que la votación comunitaria se realizará el 17 de diciembre. Finalmente, el diseño ganador será anunciado el 18 de diciembre de 2026.

Como reconocimiento a su participación, quienes resulten autores de la propuesta elegida recibirán un diploma oficial, una mención especial durante el acto de izamiento inaugural de la bandera, previsto para 2027, y un kit institucional de la Prosecretaría de Cultura.

Las bases y condiciones completas de la convocatoria, junto con los requisitos para participar, se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Facultad.