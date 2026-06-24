La Plata sin GNC, día 13: piquetes en 7 y 50, Plaza Moreno, Gobernación y más bronca

La falta de GNC en la ciudad de La Plata y la Región cumple hoy su día número 13 y profundiza el malestar entre quienes dependen del suministro a diario. Con protestas de grupos “autoconvocados”, interrupciones del tránsito y largas filas en distintas estaciones de servicio, el sector del transporte realiza hoy nuevas movilizaciones para reclamar una solución al conflicto. Es por eso que convocaron para realizar una concentración en la puerta del Zoológico, en el Bosque platense, y desde allí, propietarios, choferes, remiseros y fleteros marcharon hacia la Casa de Gobierno.

El piquete en Gobernación para protestar por la falta de GNC en La Plata (Adrián Sosa)

Desde las 11:30 los manifestantes realizaron primero un corte de calle en 6 entre 51 y 53, y más tarde en 7 y 50, por lo que transitar por la zona es un verdadero caos. También pasadas las 13horas se conoció otro corte en la zona de la calle 12 y 50, a metros de la Plaza Moreno. En este contexto, ayer por la mañana, en la zona de 72 y 23, decidieron cortar la calle tras horas - e incluso jornadas enteras - de espera sin poder cargar combustible. Y mantuvieron esta mañana ese piquete.

La Plata sin GNC: el reclamo

La medida surgió por fuera de los sindicatos y asociaciones del transporte y se mantuvo durante gran parte del día con interrupciones parciales del tránsito. Incluso ya avisaron que este miércoles será una jornada similar de protestas en distintos puntos de la Ciudad.

“Estamos todos laburando, solo queremos que habiliten el GNC nada más. Necesitamos trabajar para llevar comida a nuestras casas”, resumió uno de los conductores que participaba del reclamo esperando desde la madrugada. La escena se repetía entre filas de vehículos que se extendían por varias cuadras y esperas que, según los presentes, se vuelven cada vez más frecuentes.

“Hay gente que está desde las 3 o 5 de la mañana. Hace dos semanas que estamos así, nos toman el pelo”, expresó otro de los manifestantes, quien describió un escenario de incertidumbre permanente para poder trabajar. Según relataron, la disponibilidad en las estaciones cambia de un momento a otro, con cortes de venta, cupos limitados o cierres repentinos que dejan a los conductores sin alternativas.

El conflicto por el abastecimiento de GNC en La Plata se sostiene en un esquema de restricciones vinculadas a la disponibilidad del sistema, en el que se combinan contratos interrumpibles y firmes. De acuerdo con información del sector, las limitaciones alcanzan también a estaciones con contratos firmes (solo 6 de las 45 de la Región), con recortes que en algunos casos oscilan entre el 30% y el 50%, lo que agrava la falta de combustible disponible para el transporte.

LA CIUDAD, AL TOPE

La Plata está entre las ciudades más afectadas por la restricción a la venta. Se sostiene que eso deriva de la presencia mayoritaria de estaciones con contrato interrumpible.

En ese escenario, trabajadores del sector advierten que la situación ya impacta de forma directa en la economía diaria. “No pude trabajar nada hoy. Las camionetas a gas no salen”, explicó un fletero que participó del corte. Otro resumió el cuadro general: “Madrugamos todos los días, pero llega un momento que no podés más. No alcanza para trabajar normal”.

Las consecuencias, según los testimonios, no se limitan solo a la jornada laboral. Muchos aseguran que deben reorganizar horarios, reducir viajes o directamente suspender la actividad cuando no consiguen cargar. “Si no cargás temprano, después ya no hay nada. Y así venimos hace días”, resumió otro conductor.

No obstante, en paralelo al conflicto en las calles, el reclamo escaló hacia el plano político y municipal.

El secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxis, Juan Carlos Berón, señaló que hubo contactos con el nuevo secretario de Trabajo de la Municipalidad, Julio Cuenca, y planteó la necesidad de hacer cumplir una ordenanza vigente que establece la obligatoriedad de un surtidor para taxis, remises y transporte escolar en todas las estaciones de servicio.

El sector del transporte confirmó hoy una marcha a las 10, desde el exZoo a Casa de Gobierno

“Lo que dice la ordenanza es que en todas las estaciones tiene que haber un surtidor para transporte público. Somos transporte de pasajeros y pagamos impuestos en la Municipalidad”, sostuvo.

Berón advirtió además que el sector espera definiciones concretas del Municipio o del sistema de distribución de gas. “No se trata de culpar a los estacioneros, pero si no les habilitan el gas no pueden vender”, indicó.

Como se dijo, hoy, a las 10, se realizará una concentración en la puerta del Zoológico, en el Bosque platense. Desde allí, propietarios, choferes, remiseros y fleteros marcharán hacia la Casa de Gobierno.

“Camuzzi no deja vender a las estaciones más de 1.000 metros cúbicos por día de GNC y algunas, no a todas. Calculá que son más o menos 100 autos a 10 metros cúbicos cada auto”, adelantó el secretario.