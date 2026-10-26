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Contexto económico complejo

La falta de sol impactó en los lavaderos de autos

En el rubro aseguran que bajó la demanda en este mes con tantos días grises y lluviosos. Aguardan una pronta mejora del clima
EN Los lavaderos ESPERAN QUE MEJORE EL CLIMA EN LA CIUDAD / EL DIA

Por Redacción

Con tantos días grises y lluviosos, octubre se transformó en una pesadilla para los lavaderos de autos de la Ciudad, donde vieron cómo bajó sensiblemente la cantidad de trabajo. Ahora aguardan que mejore un poco el clima para levantar las recaudaciones.

“Los clientes postergaron los lavados con tantos días grises. Buscan cuidar el bolsillo”, dijo un empleado en uno de los lavaderos que recorrió este diario.

En los locales de 7 y 510, 7 entre 520 y 520 bis, y 60 entre 14 y 15, el clima y la situación económica aparecieron como dos factores que condicionaron el trabajo cotidiano.

“La situación económica está mala y la gente no va a volver a lavar el auto con lluvia, entonces por ahí lo aguanta un poquito más”, contó Pablo, dueño del local de 7 y 510 que también funciona como lubricentro. Y resumió el efecto directo del mal tiempo: “Si se moja la calle o hay barro, se para el laburo”.

“Trato de mantenerlo más que nada para que los chicos no se queden sin plata, sin trabajo”, señaló Ariel, dueño del lavadero de 7 entre 520 y 520 bis, preocupado por la escasa cantidad de autos lavados este mes, que llegaron a unos 40.

Según el relevamiento que realizó EL DIA, un lavado ronda los $35.000, mientras que para una camioneta el valor alcanza los $50.000. En otro local consultado, Joaquín detalló que las tarifas parten de los $25.000 y pueden llegar a los $50.000 para una camioneta y según el tipo de limpieza.

FIN DE MES, UNA PESADILLA

En los lavaderos sostuvieron que el movimiento cae con más fuerza hacia fin de mes. “A partir del día 20 se nota la baja, como pasa en los supermercados”, explicó Joaquín. La necesidad de mantener el vehículo limpio sigue vigente, pero muchos clientes estiran las visitas o directamente eligen postergar el gasto.

Con la inestabilidad del clima, muchos optan por no hacer lavados recurrentes de los vehículos. “Tiene que estar muy sucio para traerlo. Intento ir limpíandolo en casa para no gastar demasiado dinero”, contó un cliente de un lavadero de la zona de parque Castelli.

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