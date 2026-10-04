La Fiesta del Inmigrante tiene un embajador de la colectividad polaca

Facundo Trabella, representante de la Colectividad Polaca, fue elegido como nuevo Embajador Cultural de la 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante durante la jornada del viernes en la Carpa del Parque Cívico de Berisso. Como Vice Embajador Cultural fue elegido Sebastián Sproviero Bufi, representante de la Colectividad Albanesa.

Los candidatos tuvieron que realizar distintas presentaciones frente al público y al jurado. Cada uno lució el traje típico de la colectividad que representaba, compartió unas palabras y luego mostró un baile tradicional.

De la elección participaron también Laureano Lasca, por Alemania; Facundo Krikorian, por Armenia; Nahuel Matkovic, por Croacia; Gerónimo Lamonega, por Irlanda; y Simón Doubña, por Ucrania.

El jurado estuvo integrado por las licenciadas en Antropología María Fernanda Alonso y Magalí Ferrari, el profesor de Danzas Luis Podestá, el profesor de Historia Martín Prato y el coreógrafo y bailarín Emanuel Rodríguez. También estuvieron presentes el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; la presidenta de la Asociación de Entidades Extranjeras, Irina Oslovsky; otros funcionarios municipales, autoridades de las colectividades y familiares de los participantes.

Durante la ceremonia también participaron Germán Céspedes y Thiago Monzón Spadafora, quienes ocuparon los cargos de Embajador y Vice Embajador Cultural durante la edición anterior.

Al cierre de esta edición, se desarrollará la elección de la Embajadora uno de los puntos neurálgicos de la Fiesta del Inmigrante. Este domingo 4 las actividades seguirán al mediodía con propuestas gastronómicas, mientras que a las 16 se realizará la presentación de las Representantes Culturales Infantiles.

Las actividades de la Fiesta se extenderán hasta el próximo fin de semana.