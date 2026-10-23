La Fundación de la Facultad de Ingeniería recibió 13.828.646,98 dólares en tres años

La Fundación de la Facultad de Ingeniería de La Plata recibió 13.828.646,98 dólares en el periodo de tres años comprendido entre el primero de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2024. Esas sumas fueron pagos parciales por la ejecución del convenio marco que le adjudicó la auditoría de obras en la construcción de las represas Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz firmado el 15 de febrero de 2015.

El diario EL DIA había logrado informar sobre otros ingresos en años anteriores pero en forma parcial, debido a que la Universidad y la Fundación siempre fueron reacias a informar sobre los fondos obtenidos por trabajos y asesoramiento a empresas del Estado o privadas.

CIENTOS DE CONTRATOS

Al respecto, cabe agregar que se trata de uno de los cientos de contratos que la Universidad logró entre 1987 y 2024, la ejecución de alguno de los cuales fueron delegados a la Facultad de Ingeniería que finalmente cedió a la mencionada fundación.

Los pagos efectuados desde el inicio del convenio aún no han podido ser conocidos en su totalidad por los periodistas del diario EL DIA. Esa cuestión, entre otras, motivó una presentación judicial del diario para que se den a conocer esos datos, ya que la Fundación de la Facultad de Ingeniería sostuvo que era un sujeto de derecho privado. El juez dictaminó en una sentencia que la relación indisoluble entre la Facultad y la Fundación convertía a esta última en un vehículo de dicha Facultad.

Cabe añadir que la adjudicación de ese millonario contrato que hizo el Estado se realizó sin licitación, ya que la ley autorizaba a que se pudieran realizar convenios con las universidades en forma directa.

CESIÓN DE DERECHOS

Es inevitable hacer mención a contratos cedidos desde la Facultad a la Fundación con YPF, con el Ente Binacional de Yacyretá y otras entidades del Estado.

Por otra parte, a pesar que desde hace años periodistas de este diario han consultado sobre los ingresos logrados por distintas facultades y sus fundaciones, en concepto de pago de los municipios por el uso del sistema de estacionamiento medido, como el que se aplica en el casco urbano de la ciudad de La Plata y que es utilizado por decenas de comunas argentinas y algunas extranjeras, no pudieron obtener ni siquiera una cifra aproximada al total de los recursos obtenidos por este servicio. El precio de este servicio a los municipios oscila aparentemente entre el 7 y el 10 por ciento de lo recaudado.

Hasta hace algún tiempo, el portal de la Universidad local informaba sobre la existencia de dichos convenios sin incluir el monto de dinero que percibía por ello. Todavía se están analizando más de 1.000 contratos, intentando lograr la suma total recaudada por dependencias del Rectorado, las facultades y sus fundaciones; como tampoco se obtuvo una explicación de cómo es que el mismo servicio, aparentemente utilizando el mismo soft, es prestado por empresas privadas como TNM SRL, Desiciones Empresariales SRL y Grupo Núcleo SA, entre otras.

EDITORIALES DE EL DIA

Finalmente es necesario aclarar que el diario a publicado editoriales sobre la necesidad de que el Estado Nacional o los provinciales destinen más recursos a la enseñanza y también ha subrayado que los salarios de los docentes son muy reducidos, especialmente en los ciclos primarios y secundarios.

El tema ha motivado siempre la preocupación del diario y los lectores pueden verificarlo ingresando a www.eldia.com/educacion donde también se da cuenta de diferentes puntos de vista, a veces contradictorios con los sostenidos en diferentes editoriales.

Los pagos realizados desde el inicio del convenio aún no se conocen en su totalidad