La gripe sigue en la Ciudad: a pesar de la primavera, crece el alerta

La llegada de la primavera y la mejora de las temperaturas todavía no alcanzaron para descomprimir por completo la demanda en las clínicas y sanatorios privados de La Plata. Los cuadros respiratorios continúan teniendo un peso importante en las guardias y en las internaciones, aunque entre los prestadores también advierten que la situación comienza a mostrar señales diferentes a las de semanas anteriores.

La descripción más marcada surge de Guillermo Salas, presidente de la Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad Privados (Acliba), quien señaló que las instituciones que integran la entidad mantienen una ocupación muy elevada de sus camas. Según explicó, buena parte de las internaciones corresponde a cuadros respiratorios.

Asimismo, en diálogo con EL DIA, detalló que las clínicas cuentan actualmente con 145 camas de internación, que se encuentran ocupadas. A ese escenario se suma la situación de las unidades de terapia intensiva: de acuerdo con el titular de Acliba, las 32 camas disponibles están ocupadas.

En este sector, aclaró, se encuentran pacientes con cuadros severos y también personas que atravesaron intervenciones quirúrgicas y requieren cuidados específicos. El problema, planteó, no se limita a la cantidad de pacientes que ingresan, sino también a la dificultad para liberar camas.

“Estamos sin camas en clínica médica, esperando el alta”, describió Salas. Según explicó, las guardias continúan con una demanda elevada y las instituciones están trabajando prácticamente al límite tanto en los pisos de internación como en las áreas de terapia intensiva.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Uno de los factores que, según Acliba, complejiza la situación es el envejecimiento de la población. Salas vinculó la presión sobre el sistema con el aumento de la longevidad y con la mayor cantidad de personas de edad avanzada que presentan otras patologías asociadas. En ese grupo, explicó, los cambios de temperatura o incluso cuadros respiratorios inicialmente menores pueden derivar en una internación.

A esto se agrega otra dificultad: pacientes que reciben el alta médica pero no pueden regresar a sus hogares porque necesitan atención de larga duración y no encuentran un lugar disponible.

Para Salas, se trata de una combinación de factores que termina repercutiendo sobre un sistema que trabaja con poca capacidad de reserva. “Tenés tanta gente longeva pero poco sustento”, resumió, al referirse a los cambios sociales y demográficos que modificaron la demanda sanitaria.

En cuanto a los cuadros respiratorios que actualmente generan mayor preocupación, el presidente de ACLIBA indicó que se observa “más Influenza que Covid”. Y señaló que el comportamiento de este año fue diferente al esperado para septiembre, cuando habitualmente la mejora de las temperaturas contribuye a reducir este tipo de consultas e internaciones.

No obstante, desde la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba), la lectura es menos exigente. Néstor Porras, presidente de la entidad, coincidió en que durante las últimas semanas hubo una importante circulación de cuadros respiratorios, pero aseguró que actualmente la tendencia es descendente.

Según Porras, las guardias todavía reciben una cantidad significativa de pacientes con síntomas respiratorios, pero los cuadros presentan, en general, una menor complejidad. “No revisten complicaciones”, explicó al referirse a buena parte de los casos que llegan actualmente a las instituciones. El referente de Fecliba identificó a la influenza H3N2 como el principal cuadro respiratorio en circulación y señaló que los casos de Covid son pocos. También sostuvo que la curva epidemiológica mantiene un descenso sostenido y que, si esa tendencia continúa, el escenario debería seguir mejorando con el avance de la primavera.

En cualquier caso, la circulación de influenza continúa teniendo impacto en la atención privada de La Plata.

El escenario, por ahora, combina una demanda respiratoria que todavía se hace sentir en guardias e internaciones con una tendencia que, según los prestadores, comienza a ser descendente. La evolución durante las próximas semanas será la que determine cuánto tarda en traducirse la llegada de la primavera en una menor presión sobre las camas y las guardias.