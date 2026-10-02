La huelga por la violencia dejó sin clases a las escuelas de la Región

Con un listado de al menos media docena de episodios de docentes atacados por otros adultos (familiares de estudiantes en escuelas de la Provincia), los gremios expusieron nuevamente el reclamo de medidas que frenen un cuadro de violencia que se plantea como incesante en el sistema educativo.

La medida fue dispuesta por el denominado Frente de Unidad Docente Bonaerense (Fudb), que integran Suteba (Sindicato Unificado de Docentes de Buenos Aires), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba). No participó el gremio de escuelas privadas, Sadop.

Según se informó desde Suteba, a media tarde, la medida dejaba en La Plata una adhesión del orden del 80 al 85% y la Región subía al 94%. Desde la central Provincial de la entidad se calculaba que se redondeaba un 95%.

Por su parte, la Feb expresó que la respuesta fue del 98%.

Este diario consultó en la Dirección General de Cultura y Educación sobre la posición ante la medida y su alcance. Al cierre de esta edición se mantenía el silencio.

Sorprendió que la huelga se conociera a media tarde del miércoles. Desde los gremios se indicó que horas antes, en Trenque Lauquen, una maestra resultó con una fractura de muñeca como consecuencia de una agresión del padre de un nene que concurre al Jardín donde trabaja. Según las primeras versiones, el hombre se presentó en la institución y luego habría perseguido en su auto a la mujer. Tras interceptarla la habría golpeado hasta lesionarla. Al parecer, calculaba que iba a ser denunciado por el Jardín a raíz de presunta violencia contra su hijo.

un extenso listado de violencia

Ese fue el último de una sucesión de casos que apuraron la protesta, según se detalló. Aparecen el caso de la escuela Primaria Nº 13 de Ensenada, por el que se denuncian agresiones físicas a directivos y pedradas a la vivienda de un profesor, lo que generó un paro distrital de 36 horas y movilización.

También, en San Miguel, una docente fue rociada con un aerosol y agredida físicamente por una madre, lo que derivó en un paro distrital de 24 horas y movilización.

En Hurlingham se denunció que familiares de alumnos golpearon a la directora de una institución, quien terminó hospitalizada y persiguieron a una maestra, lo que generó otro paro distrital.

La lista que los gremios hicieron pública este jueves incluye casos en Almirante Brown (un maestro golpeado por una madre frente a sus alumnos), Florencio Varela (una docente fue golpeada y amenazada de muerte), Presidente Perón (un vecino golpeó a docentes de un establecimiento educativo), Monte (un padre empujó y amenazó a los directivos de la escuela) y General Belgrano (una madre amenazó al equipo directivo y ocasionó disturbios golpeando mobiliario de la escuela). Algunos de esos episodios también dieron lugar a paros a nivel distrital.

La titular de la Feb sostuvo que “esta alarmante enumeración demuestra que estamos frente a un contexto de vulnerabilidad institucional generalizado en el cual los docentes van a trabajar con temor”.

Olivera agregó que “desde la FEB venimos sosteniendo que el Estado Provincial debe implementar de forma efectiva el Acuerdo Paritario de Seguridad, Resguardo y Reparación para proteger a quienes sostienen la educación pública día a día”.