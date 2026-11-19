Durante cinco décadas el “Quinteto Tiempo”, creado e integrado por platenses, se convirtió en una expresión de la música argentina que alcanzó reconocimiento internacional, especialmente en Centroamérica, donde influyó en la formación de grupos vocales folklóricos en varios países.

El reconocido cantor Alejandro Jáuregui fue el fundador de este quinteto que se convirtió en una agrupación de referencia para el folklore nacional. Consagrados por la prensa y premiados en encuentros y festivales nacionales e internacionales, sus discos vendieron más de medio millón de placas. En ese camino, el “Gurí” Jáuregui y su conjunto se vincularon a artistas de la talla de Mercedes Sosa, Oscar Matus, Víctor Heredia, Ramón Ayala, Marián Farías Gómez, Tito Francia y Hamlet Lima Quintana.

EL INICIO

El grupo reconoce su origen en el Quinteto Vocal Tiempo creado en 1966 y dirigido inicialmente por Jorge Cumbo. Surgió a partir de la relación entre Jáuregui y Eduardo Molina. El grupo arranca en la ciudad de La Plata a partir de la relación entre ambos, sumándose entonces Miguel Ángel Coloma, Sara Masi y Guillermo Masi, que integraron la primera formación, dirigidos y siguiendo los arreglos de Cumbo, por entonces ya un reconocido músico de La Plata.

Desde 1972 quedó integrado en forma definitiva por Alejandro Jáuregui, Eduardo Molina, Santiago Suárez, Rodolfo Larumbe, Ariel Gravano y Carlos Groisman (director), conformando una agrupación vocal instrumental dedicada a interpretar música tradicional y de proyección propia del Cono Sur, siendo también valorados por su aporte cultural en nuestro país.

GRABACIONES DESTACADAS

Entre las canciones y grabaciones más conocidas de su cancionero se encuentran “El pueblo unido jamás será vencido” (Quilapayún), “Tío Pedro” (Chango Rodríguez), “El río está llamando” (Julio Lacarra), “La pastorcita perdida” (Atahualpa Yupanqui), “La muerte del carnaval” (Daniel Toro-José Gallardo), “Canción con todos” (César Isella-Armando Tejada Gómez), “Poema para despertar a un niño” (Alfredo Rubio-Jorge Cumbo), “Te recuerdo Amanda” (Víctor Jara), “Pobladora de luz” (Eduardo Molina-Jorge Cumbo), “Triunfo agrario” (Armando Tejada Gómez - César Isella), “Vamos ahora -Pra não dizer que não falei das flores-” (Geraldo Vandré).

El grupo reconoce su origen en el Quinteto Vocal Tiempo creado en 1966

Se suceden las actuaciones, destacándose su adhesión al Movimiento del Nuevo Cancionero, liderado por Armando Tejada Gómez y Mercedes Sosa, y participan en El Chasqui, un espectáculo realizado por Armando Tejada Gómez en el estadio del Club Atlético Huracán en Buenos Aires. A partir de 1968 los arreglos corales quedan a cargo de Guillermo Masi, hasta su partida en 1970 (luego se vincularía con Opus Cuatro y el coro Procanto Popular).

En enero de 1969 son contratados para actuar en el Festival de Cosquín, el más importante de la música folklórica de Argentina. Como Quinteto Vocal Tiempo no habían grabado aún ningún álbum propio. Su primera grabación fue en el álbum Promoción 69 (1969), junto a otras figuras destacadas del Festival de Cosquín de ese año, donde interpretan “Pobladora de luz” y “Refalosa del adiós”. En 1970 grabaron su primer simple, para el sello Musicamundo, con los temas “La raíz de tu grito” y “Te recuerdo Amanda” (V. Jara). Ese mismo año graban “Canción con todos” junto a César Isella, autor de la música.

LAS MUERTES

Tras una trayectoria riquísima el Quinteto Tiempo se mantiene en actividad hasta el año 2020, cuando debido al fallecimiento de dos de sus integrantes históricos y fundadores con apenas meses de diferencia –primero fallece Alejandro “Gurí” Jáuregui y poco después el primer tenor Santiago Suárez-, deciden poner punto final. Posteriormente en agosto de 2022 falleció el segundo tenor, Rodolfo Larumbe. Pero el conjunto dejó una huella imperecedera en la historia del folklore nacional.