La Iglesia Metodista cumplió 133 años: Mary O. Graham una referente

La Iglesia Metodista de La Plata celebró el domingo sus 133 años de constitución formal con un culto a las 10.30 y un almuerzo comunitario en su sede de diagonal 74 entre 3 y 4. La congregación protestante tiene una peculiar relación con una la reconocida docente Mary O. Graham, referente de la Ciudad.

En la Argentina, la Iglesia Metodista ubica sus primeros pasos en 1836, con la llegada del reverendo estadounidense John Dempster. Décadas más tarde, el predicador Juan F. Thomson dio un sermón en castellano en 1867, un hito que la comunidad considera clave para su integración en la sociedad argentina. En La Plata, los primeros metodistas se instalaron en 1884, poco después de la fundación de la Ciudad. Sus primeras reuniones fueron en una vivienda familiar antes de contar con un espacio propio.

Su principal predicador Oscar Blake, también historiador de la Iglesia Evangélica Metodista y autor de un libro de 200 páginas sobre el primer siglo de la congregación, recordó la influencia del metodismo en la formación docente y en el impulso de la educación popular. Entre los nombres que aparecen en esa historia está Mary O. Graham, educadora vinculada a la tradición metodista que desarrolló su tarea en La Plata.

Blake relacionó ese legado con las ideas de Horace Mann, pedagogo estadounidense que promovió la educación pública, y con Domingo Faustino Sarmiento, quien impulsó la llegada al país de las 72 maestras estadounidenses para formar docentes. Graham fue una de ellas y tuvo una actuación relevante en la Ciudad. Para el historiador, ese capítulo forma parte de una tradición que no se limitó a la alfabetización, sino que buscó ampliar el acceso a la educación y acompañar la organización de la sociedad.

La historia metodista a nivel mundial comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, alrededor de los hermanos John y Charles Wesley, vinculados a la Universidad de Oxford. El movimiento promovió una práctica religiosa asociada con la asistencia a los sectores vulnerables y la intervención frente a las injusticias sociales surgidas durante la Revolución Industrial. El apodo de “metodistas”, relacionado con la disciplina de sus reuniones, terminó convirtiéndose en el nombre de la corriente.

La congregación se constituyó formalmente en 1893 y, con el crecimiento de sus integrantes, llegó a su sede de diagonal 74. El templo se distingue por su arquitectura de inspiración inglesa y por una acústica que lo convirtió en escenario habitual de conciertos corales, tanto religiosos como de otros repertorios. En 2005, el inmueble fue declarado patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la Ciudad.

Allí se realizan decenas de conciertos cada año y sus salones se prestan para ensayos, prácticas y muestras corales. La iglesia también participa de La Noche de los Templos, una propuesta que abre edificios religiosos al público y los integra a los recorridos culturales platenses.

“Creemos que vale la pena contar nuestra historia”, señaló Guillermo Almada, oriundo de Quilmes quien se denomina “feligrés platense”. Según describió, la comunidad reúne actualmente a más de un centenar de miembros activos y mantiene una dinámica abierta a personas de otros credos e incluso a quienes no profesan una religión. “Es una comunidad abierta tanto para los miembros como para personas que quieran conocerla”, resumió.

Con respecto a la última dictadura, Blake relató que la comunidad abrió sus salones para reuniones de familiares y de las primeras integrantes de Madres de Plaza de Mayo en La Plata, y sostuvo: “pasamos momentos muy duros, pero la Iglesia en ningún momento resignó su posición”. La congregación recuerda a siete de sus integrantes desaparecidos con un mural dentro del templo.

En cuanto a la dimensión social, la Iglesia Metodista sostiene actividades vinculadas con la prevención y el acompañamiento frente a las adicciones, en particular el alcoholismo, y participa de iniciativas comunitarias orientadas a personas en situación de vulnerabilidad.

Maxwell Cruz Lourenço, angoleño de 29 años expresó: “Simplemente la Iglesia Metodista fue una escuela que me enseñó mucho sobre cómo la fe inspira a la sociedad. Era de otra iglesia, pero el rol social que la iglesia metodista tiene para la gente resonaba mucho en mi ser. La bendición no es individual, sino para el colectivo de las personas”.

En la actualidad, la congregación mantiene sus cultos los domingos a las 10.30.

Mary O. Graham, vinculada a la tradición metodista desarrolló su tarea docente en La Plata