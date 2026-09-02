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2 DE SEPTIEMBRE

La Industria local celebra su Día

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Por Redacción

Como cada 2 de septiembre, hoy se celebra en Argentina el Día de la Industria, una fecha que permite poner en valor el aporte del sector a la economía y al desarrollo productivo del país. En La Plata, la actividad industrial tiene un rol importante: según estimaciones, la ciudad cuenta con alrededor de 500 industrias que generan miles de puestos de trabajo.

El entramado industrial platense reúne empresas y establecimientos de distintos rubros que forman parte de la actividad económica local, generan puestos de trabajo y aportan al movimiento productivo de la ciudad y la región.

La fecha tiene, además, un origen histórico. El Día de la Industria Argentina se conmemora cada 2 de septiembre en homenaje a la primera exportación realizada desde el país hacia Brasil. Fue en el año 1587, cuando la carabela San Antonio partió desde el fondeadero del Riachuelo, que por entonces funcionaba como puerto de Buenos Aires. A bordo llevaba un cargamento proveniente de Tucumán y Santiago del Estero, compuesto por tejidos y bolsas de harina.

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