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Según el SMN

La inestabilidad manda este miércoles en La Plata: ¿cuándo volvería a salir el sol?

Cielo nublado y probabilidad de chaparrones durante esta jornada y los días siguientes. El mal tiempo podría hacer un paréntesis y el sol regresaría por un día, de acuerdo con el pronóstico extendido

Por Redacción

La inestabilidad del tiempo parece no tener fin en La Plata y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) arrojó para este miércoles probabilidad de lluvias aisladas por la mañana en el orden del 40% y un porcentaje similar de chaparrones para lo que resta de la jornada. Los vientos alcanzarán los 20 kilómetros por hora y las temperaturas se ubicarán entre 12°C y 18°C. 

Las condiciones del tiempo serán más contundentes el jueves ya que la probabilidad de chaparrones regirá durante toda la jornada con un porcentaje de 70%. Asimismo, se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora y temperatura mínima de 12°C y máxima de 17°C. 

Las condiciones se mantendrán el viernes, otra vez con posibles chaparrones a lo largo del día, vientos de hasta 31 kilómetros por hora y marcas térmicas de 11°C a 17°C. 

Por el momento, para el fin de semana no se esperan lluvias y el domingo la inestabilidad podría hacer un paréntesis, ya que se aguarda cielo parcialmente nublado. Con vistas a la próxima semana, lunes y martes volverían a presentar condiciones de cielo cubierto y temperaturas cercanas a los 20°C.

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