Es verdad que La Plata nació no sólo para resolver acaso el mayor problema histórico, la llamada “cuestión capital”, sino que también se gestó esta nueva ciudad para que fuera cuna del conocimiento científico y también del mejor humanismo que traducen las artes, la filosofía, la literatura, la pintura y la música.

En cuanto a la música, fue precursora en la creación de teatros y centros musicales de relieve como el Teatro Argentino y el Coliseo Podestá. Un impulso decisivo llegó con las iniciativas estudiantiles de 1941 que dieron origen al Coro Universitario de la UNLP. Su primer concierto, dirigido por Rodolfo Kubik, se realizó el 19 de septiembre de 1942, fecha considerada fundacional.

Kubik fue un músico checoslovaco, huido del fascismo italiano que lo persiguió por negarse a usar el repertorio que le marcaban, que recaló en nuestra ciudad y junto a un grupo de jóvenes entusiasmados fundó el coro de la Universidad Nacional de La Plata. Un coro al que le impuso el sello indeleble de una calidad musical de excelencia.

Su tarea de años fue seguida por directores de la talla de Edberto Bozzini, Oriente Monreal, Carlos Larrimbe, Virtú Maragno, Roberto Ruiz, Luis Clemente, José Antonio Gallo, Graciela Plancic y Emiliano Linares, entre otros. Desde luego que existen otros numerosos talentos en la conducción de los coros de la Ciudad.

La Plata llegó a ser en su momento la capital argentina de la actividad coral, en un predominio cuantitativo y cualitativo que ahora comparte con las ciudades de Rosario y Córdoba.

En una entrevista ofrecida hace años a este diario, el Maestro Ruiz señaló que “La Plata ha sido precursora en la actividad coral… No sé realmente cuántos coros tiene. Tal vez cerca de doscientos. Inclusive podría decirse que el mercado no puede absorber tanta oferta coral. Hay organismos administrativos, hay empresas, hay organismos de tipo asistencial que tienen coros. En cuanto a la música orquestal, está bien, está en escala con la Ciudad. Las orquestas son las del Argentino, con su Camerata, y la de la Municipalidad”.

FAMILIAS MUSICALES

La cultura musical platense se irradió y expandió también con la presencia de notables familias musicales, como los Almerares, los Bugallo, los Poli o los Urbiztondo, con artistas (solistas, coreutas, instrumentistas o directores orquestales) de relieve en el país.

Y en ese contexto, a poco de ser creado el Coro Universitario se hizo conocido primero en la Ciudad, luego en el país y también más allá de las fronteras, con giras a distintos países de Europa y de América. Son muchos los integrantes que viven recordando las exitosas presentaciones que tuvieron en giras por Estados Unidos, México, Venezuela, Italia, España, Alemania, Austria y, entre muchos otros, en los más cercanos países de América del Sur.

De dónde viene el coro, como fenómeno cultural, se le preguntó alguna vez al maestro Clemente: “Viene del teatro griego. El coro era el que comentaba acerca de la tragedia principal. Pero también supongo que estuvo la actitud gregaria de cantar juntos. Ahora bien, las primeras composiciones corales son religiosas, nacidas en la edad media y son conocidas como los cantos gregorianos”.

UNA FIGURA INFLUYENTE

En cuanto a Kubik, nacido el 24 de enero de 1901 en Pola, entonces bajo el Imperio Austrohúngaro, fue sin dudas una de las figuras más influyentes de la música coral argentina del siglo XX.

Mudado de niño a Italia, estudió composición musical en el Conservatorio de Trieste y durante su juventud tuvo problemas para obtener la ciudadanía italiana, que fue obstaculizada por sus convicciones antifascistas. Virtualmente perseguido, en 1927 emigró a Argentina. Aquí fundó y dirigió numerosos coros, entre ellos el de la Asociación Argentina de Música Coral y el Coro Universitario de la UNLP. Hasta sus últimos días continuó con la actividad coral y reforzó sus lazos con la poesía, poniéndole música a textos de Biagio Marin y Pier Paolo Pasolini. Murió en Buenos Aires el 10 de abril de 1985.