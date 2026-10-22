La Justicia avaló otro aumento en la tarifa de luz de la Región

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió la medida cautelar que frenaba los aumentos en las facturas de luz en la provincia de Buenos Aires. Con esta decisión, las empresas quedaron habilitado para liquidar en las próximas boletas los incrementos que rigen desde el 1° de agosto y que habían sido anulados por pedido de la Defensoría del Pueblo.

El fallo responde a un recurso presentado por la Fiscalía de Estado bonaerense y las cuatro grandes distribuidoras eléctricas de la región (Edelap, EDEA, EDEN y EDES). Las empresas y la Provincia apelaron para restituir el ajuste —de entre el 1,5% y el 3,5%— dispuesto mediante la Resolución N° 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

La resolución alcanza a los usuarios atendidos por las cuatro distribuidoras citadas y a las más de 200 cooperativas eléctricas del interior bonaerense. Cabe aclarar que el tribunal únicamente suspendió los efectos de la cautelar emitida en primera instancia por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, sin expedirse aún sobre la validez definitiva del aumento ni sobre la cuestión de fondo.

Los argumentos

Para justificar el pedido, el Ejecutivo provincial argumentó que mantener congeladas las tarifas comprometía seriamente la continuidad y sustentabilidad del suministro, reduciendo los recursos destinados al mantenimiento de redes, inversiones y obligaciones laborales.

Por su parte, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) advirtió sobre la imposibilidad técnica de desglosar los componentes nacionales y provinciales de la factura, ya que integran un único cuadro tarifario.

Al evaluar la apelación, la Cámara de Mar del Plata consideró que existían elementos suficientes sobre un eventual perjuicio al interés público y riesgos en la prestación del servicio, por lo que decidió otorgarle efecto suspensivo a la apelación mientras analiza el recurso principal.

Malestar por apagones

Mientras la Justicia habilita las subas tarifarias, el malestar de los usuarios crece en la región capital debido a las constantes interrupciones del servicio.

Un nuevo apagón afectó recientemente a la localidad de Abasto, donde los vecinos expresaron su indignación bajo el reclamo de que “siempre pasa lo mismo”. La zona más perjudicada comprendió el perímetro de calle 209 entre 524 y 525, aunque el corte se extendió entre las avenidas 520 y 526, dejando a numerosas manzanas a oscuras.

A su vez, vecinos del barrio de 70 entre 8 y 9 reportaron interrupciones que superaron las tres horas de duración.