La Línea 195 tiene una nueva parada en Retiro

Los pasajeros que viajan entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires deberán revisar dónde abordar el “Costera”. Desde esta semana, la línea 195 que opera la firma Metropol volvió a modificar sus paradas en Retiro, tras la puesta en marcha del nuevo Centro de Trasbordo. El ascenso y descenso quedaron concentrados en Plaza Canadá, entre las avenidas Dr. José María Ramos Mejía y Antártida Argentina, junto a las paradas de Misión Buenos Aires.

El cambio deja atrás el esquema aplicado en mayo, cuando los micros fueron trasladados desde la parada frente a la estación ferroviaria hacia un sector de Ramos Mejía próximo a la Terminal de Ómnibus y al Paseo del Bajo. Ahora, las cabeceras quedan integradas al cuadro de la plaza para ordenar la circulación y facilitar las conexiones con otros transportes.

Según el esquema difundido, los ramales A y B tienen asignada una dársena, mientras que los C, D y E utilizan la contigua. La distribución busca ordenar las filas según el recorrido. Por eso, los usuarios deberán prestar atención a la señalización y verificar el ramal antes de subir, para evitar confusiones o perder el micro. La modificación se enmarca en la habilitación del Centro de Trasbordo, que sumó paradores y cruces peatonales.