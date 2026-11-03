La línea Roca tendrá servicios especiales por la visita del Papa: habrá trenes de madrugada

La línea Roca tendrá servicios especiales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. En el marco del operativo de transporte organizado para facilitar el traslado de los fieles hacia las distintas celebraciones previstas en la Ciudad de Buenos Aires y Luján, Trenes Argentinos anunció refuerzos nocturnos y extensiones horarias para los días 9, 10 y 11 de noviembre.

El esquema contempla que las cinco líneas ferroviarias estatales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionen con cronogramas de día hábil durante las tres jornadas, pese a los feriados establecidos para esas fechas. Además, se incorporarán trenes durante la madrugada y se extenderán algunos servicios para facilitar los traslados y la desconcentración de los asistentes.

En el caso del Roca, se sumarán servicios nocturnos especiales durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, con el objetivo de facilitar el acceso a las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, durante la noche del martes 10, los ramales eléctricos extenderán su funcionamiento hasta la 1 de la madrugada del miércoles 11, para facilitar el regreso de quienes participen de la Vigilia con los Jóvenes.

El operativo fue coordinado entre el Gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el municipio de Luján, ante la convocatoria prevista por la visita papal.

Los servicios en las otras líneas

En la línea Sarmiento, el servicio Once-Moreno circulará con cronograma de día hábil y un tren cada 11 minutos promedio durante las tres jornadas. También habrá servicios nocturnos especiales durante la madrugada del lunes 9 y entre la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Además, el ramal Moreno-Mercedes triplicará su frecuencia durante el martes 10 y el miércoles 11, con servicios especiales desde las 3 del martes hasta las 23.30 del miércoles. La frecuencia será de aproximadamente 30 minutos y las formaciones incorporarán un quinto coche.

En la línea San Martín, los servicios Retiro-Pilar y Retiro-Dr. Cabred funcionarán con cronograma de día hábil. También se sumarán trenes nocturnos y servicios entre Pilar y Dr. Cabred durante el martes y el miércoles, para ampliar las alternativas de traslado hacia la zona de Luján.

Por su parte, la línea Mitre incorporará servicios adicionales durante la madrugada del lunes 9 en los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre. El martes 10, los tres ramales extenderán su funcionamiento hasta la 1 de la madrugada del miércoles.

La línea Belgrano Sur también tendrá cronograma de día hábil. El ramal González Catán sumará servicios durante la madrugada del lunes 9 y extenderá su funcionamiento hasta la 1 del miércoles 11.

Restricciones por el operativo de seguridad

El esquema también contempla modificaciones temporales en algunos recorridos y estaciones por razones de seguridad.

En la línea Mitre, el lunes 9 desde las 8 y el martes 10 desde las 16, los trenes no llegarán a Retiro. Durante esas franjas circularán entre Belgrano C y Tigre, y entre Belgrano R y José León Suárez o Bartolomé Mitre, hasta que las autoridades habiliten la normalización del servicio.

Además, las estaciones Lisandro de la Torre y 3 de Febrero permanecerán cerradas desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hasta el primer servicio del jueves 12.

En la línea San Martín, el lunes 9 desde las 8 y el martes 10 desde las 16, los trenes circularán entre Villa del Parque y Dr. Cabred, sin llegar a la terminal de Retiro, hasta que las autoridades de seguridad autoricen la restitución del recorrido habitual.