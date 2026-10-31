La lluvia trajo complicaciones y más bronca por los cortes de luz

La tormenta que atravesó La Plata durante la madrugada y la mañana de este viernes provocó anegamientos, caída de ramas y árboles y, como siempre, cortes de luz en distintos barrios.

El relevamiento municipal de las 9.45 ubicó a Abasto al frente, con 30.2 milímetros, seguido por Villa Elisa; con 29.1, City Bell; con 22.6, Etcheverry; con 21.7, Arturo Seguí; con 21.3, Villa Elvira; con 19.4, Plaza Moreno; con 18.1, Melchor Romero; con 16.6 y San Carlos con 12mm. Otros registros marcaron 27 milímetros en El Bosque y 25 en Tolosa.

Según indicaron desde el Municipio, en el casco urbano se registraron alrededor de 40 episodios vinculados con ramas y árboles caídos, aunque aclaró que fueron mayormente ramas. Uno de los árboles cayó en 27 y 35, en La Loma, y bloqueó la circulación. También se reportó un poste caído con cables en 156 entre 413 y 414, donde trabajaron Bomberos de Arturo Seguí y Edelap, con un vallado preventivo.

Los cortes de energía sumaron complicaciones. Hubo reportes de usuarios sin servicio en 5 y 32, 115 entre 38 y diagonal 74, 45 entre 146 y 147 y 44 y 138.

Villa Elisa no quedó afuera de las quejas. “Todas las tormentas lo mismo y la respuesta de Edelap ante OCEBA el pasado año fue muy irónica ya que se refería a la poda de árboles. Se ve que no pudieron podar todavía”, manifestaron los vecinos. Y agregaron de forma irónica: “Novedad. Corte de luz en la zona de Camino Belgrano y 409”. Daniel, desde el mismo sector de nuestra ciudad, escribió: “Desde temprano estamos sin luz en camino Belgrano y Arana, con sus adyacencias de varias cuadras a la redonda”.

Mientras que frentistas de la zona de 60 entre 141 y 142, manifestaron que “se cortó la luz de forma abrupta durante la lluvia. Edelap no da información y lo único que hacen es darte número de reclamo, pero la luz no vuelve”.

En Berisso, vecinos denunciaron agua acumulada en 126 entre 14 y 15; en City Bell, sobre 469 entre 7 bis y 7, señalaron que una zanja obstruida hacía retroceder el agua hacia los terrenos. En 12 y 58 se formó una laguna sobre la calzada.

También hubo quejas en 2 y 67, 133 entre 526 y 527 y Melchor Romero, en la zona de 528 y 169, donde residentes aseguraron que no podían salir de sus casas. Otro reclamo llegó desde 515 entre 12 y 13: una vecina sostuvo que una cooperativa tapó un desagüe y que el agua ingresaba a su casa.