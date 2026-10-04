La lluvia vino con apagón en varias zonas y dejó semáforos sin servicio

La lluvia que cayó durante las primeras horas del sábado estuvo acompañada por complicaciones en el suministro eléctrico de La Plata, con numerosos reclamos de vecinos que pasaron varias horas sin luz. El episodio más extenso se registró en la zona del Hospital de Niños y Parque Saavedra, donde el corte comenzó cerca de las 22 del viernes y se prolongó durante 14 horas.

Edelap indicó que una cámara subterránea inundada había afectado el servicio.

Desde distintos puntos de la ciudad llegaron mensajes al WhatsApp de EL DIA para reportar la situación. Entre las zonas afectadas aparecieron 7 y 68, 9 entre 66 y 67, 67 entre 15 y 16, 65 entre 14 y 15, 8 y 68, 2 y 71, 5 y 65 y sectores comprendidos entre 58 y 60 y desde 2 hasta 7. También hubo avisos desde las inmediaciones de Plaza Rocha y Plaza España. Durante la tarde del sábado, varios vecinos confirmaron que el servicio había regresado a sus domicilios.

En la zona del Hospital de Niños y Parque Saavedra, además de dejar hogares sin electricidad durante buena parte de la noche, el apagón afectó el alumbrado público y los semáforos.

La situación complicó especialmente la circulación sobre calle 14, entre 64 y 68, donde se desarrolla la obra del Parque Saavedra y la calzada se encuentra reducida. Con lluvia y pavimento mojado, los conductores debieron extremar las precauciones.

Vecinos de 66 entre 14 y 15 señalaron que permanecían sin luz desde la noche del viernes, mientras que desde 67 entre 16 y 17 también describieron un corte prolongado.

En 65 entre 14 y 15, los usuarios manifestaron que llevaban casi media jornada sin electricidad. Otros reclamos señalaron interrupciones que se producían aproximadamente cada una hora y luego volvían por períodos breves.

En la zona de 15 entre 66 y 67, los vecinos indicaron que el corte dejó fuera de funcionamiento los semáforos, mientras que desde 7 y 68 advirtieron por la combinación de lluvia, calzada resbaladiza y cruces sin señalización.

Ante los reclamos, Edelap informó que sus cuadrillas trabajaban para desagotar una cámara subterránea que había quedado inundada. Según explicó la distribuidora, primero era necesario retirar el agua para luego verificar las instalaciones y recuperar el suministro de manera segura.

La empresa atribuyó el inconveniente a la acumulación de agua provocada por las lluvias y señaló que las tareas estaban destinadas a normalizar la red del sector afectado.

Finalmente, durante la mañana comenzó a restablecerse la electricidad en el área del Hospital de Niños y Parque Saavedra. Para algunos usuarios, el corte había superado las 12 horas.

Sin embargo, durante parte de la jornada continuaron llegando reportes por interrupciones puntuales y problemas derivados de la falta de energía en semáforos y luminarias.

En paralelo, City Bell también registró cortes durante la mañana del sábado. Los vecinos señalaron interrupciones en distintos puntos y describieron un área afectada que se extendía desde la zona de Cantilo hacia las inmediaciones del Parque Ecológico.

Algunos usuarios confirmaron el retorno de la electricidad durante la jornada, mientras otros mencionaron cortes intermitentes. Los reclamos se sumaron a las dificultades que ya habían sido reportadas en la Zona Norte durante los últimos días.

El episodio dejó en evidencia nuevamente cómo las lluvias pueden repercutir sobre servicios esenciales y la circulación. En City Bell, un corte registrado días atrás había afectado una perforación de ABSA y provocado bajas de presión de agua en un amplio sector.

En esta oportunidad, la preocupación vecinal estuvo puesta en la extensión del apagón, los semáforos fuera de servicio y la necesidad de contar con respuestas rápidas cuando aparecen nuevas fallas en la red.

“Tenemos corte de luz sin aviso a la vuelta del Hospital Sbarra en 8 y 68, Edelap te manda un jeroglífico de ítems donde no puedo entrar antes por WhatsApp era mas fácil” describió un vecino que alrededor de las 19 confirmó el retorno del servicio eléctrico.