La lucha por salvar a un perro moviliza a los platenses

“Marito”, el perro que cayó ayer en un tanque abandonado de brea en la zona de 611 y 119, movilizó a vecinos y proteccionistas platenses, que se organizaron para rescatarlo y ayudarlo a recuperarse. El animal quedó internado y necesita donaciones para afrontar los gastos del tratamiento.

El operativo contó con la participación del rescatista Juan Ezequiel “Kelo” Gorgone, quien llegó al lugar y, con la colaboración de los vecinos, logró sacar al perro. La situación fue extremadamente complicada debido a las condiciones del terreno y al riesgo de hundirse en la brea.

“Es un tanque gigante, que se ve que le robaron los pedazos y se desparramó por todo el campo. Pisás y te hundís. El animal estaba comiendo, se hundió y cayó. Nosotros nos estábamos hundiendo, lo sacamos de milagro”, relató Kelo sobre el dramático momento en el que lograron sacarlo.

Además, el rescatista alertó sobre el peligro que representa el tanque abandonado y señaló que, según los vecinos, no sería el primer caso registrado en el lugar. “Dicen que ya murieron cuatro perros por eso, porque se hunden y desaparecen”, expresó.

Tras el operativo, el perro fue trasladado a una veterinaria situada en avenida 520 y 142, donde al cierre de esta edición permanecía internado y recibía la atención veterinaria necesaria.

Ante los gastos que demanda su tratamiento y recuperación, se inició una campaña para solicitar donaciones de dinero y ayudar a cubrir los costos de su internación.

Quienes deseen colaborar con los gastos veterinarios de “Marito” pueden realizar una donación al alias TAMBOR.GRAMO.PESCA, a nombre de Juan Ezequiel Gorgone. También pueden comunicarse con él al 221 531-0264 o contactarlo a través de sus redes sociales: Facebook (Ezequiel Kelo) e Instagram (@Ezequiel.kelo.ok).

El episodio volvió a poner en evidencia el peligro del tanque abandonado y la brea acumulada en el predio.

Como se advirtió, otros animales también habrían caído en el lugar. Por eso, buscan visibilizar el estado del lugar para evitar nuevas tragedias.