En noviembre una familia necesitó 291,247 pesos para cubrir tarifas de servicios públicos y el 70% se fue entre luz y transporte, según un informe de investigadores del Conicet -la agencia de investigación Nacional- sobre el impacto de esos gastos en el área metropolitana. Testimonios recolectados por este diario muestran la incidencia local de ese cuadro: los platenses hacen malabares, entre caminatas extremas y luces apagadas, para zafar de los tarifazos.

Con el boleto del micro liderando la suba anual, el transporte público se desplazó al gas y la luz como el principal dolor de cabeza de los hogares, indica el estudio estadístico. Con un 92% en el año, en La Plata, el boleto lleva un ajuste similar al del Gran Buenos Aires.

Según el informe del Conicet (con participación de la Universidad de Buenos Aires), más de la mitad del gasto en los servicios públicos corresponde al boleto de colectivo, sumando un total aproximado de 157.249 pesos al mes.

En La Plata, donde el pasaje mínimo saltó un 5,6% para ubicarse en 1.389 pesos, desde el martes 1 de diciembre, tomarse el micro dejó de ser un trámite cotidiano para convertirse en una decisión financiera de alto riesgo.

“Hay veces que gasto casi 10.000 pesos en colectivo por día”, aseguró Dana (37) vecina del barrio Hipódromo. "Me tomo un colectivo para ir al trabajo, y otro cuando vuelvo. A veces un tercero y un cuarto para ir y volver de la facultad. Por mes, me guardo 200.000 pesos para transporte. No tengo auto y nunca se sabe para que puedo necesitar", apuntó.

La brecha entre el costo de viajar y el resto de los servicios tiene una explicación técnica: el aumento del colectivo, del 91% (AMBA), duplicó el ritmo de suba de la electricidad, que fue de un 48%. El gas subió 44% y el agua 43%.

"Vivimos con un solo sueldo. Tenemos 4 chicos, dos en la facultad y dos en el secundario. Si bien zafan con el boleto secundario, los de la facultad pagan 10 mil pesos por día. El mes pasado estuvimos 15 días gastando electricidad, sin gas porque no podíamos pagarlo", aseguró Bárbara (43) vecina de Barrio Aeropuerto.

Pagar todo se volvió un desafío para familias y particulares. Entre luz, agua, gas y transporte, el incremento de la canasta de servicios fue del 67% en los últimos 12 meses, indicó el estudio del Conicet.

Lo paradójico de esta situación es que el transporte sigue siendo el gasto más pesado, a pesar de que los usuarios cubren apenas el 35% del costo real del servicio (mientras que en el agua pagan el 100%, en la luz el 58% y en el gas el 57%). El resto, son subsidios.

Si el colectivo acaparó la mayor parte del gasto, la factura de electricidad se consolidó cómodamente como el segundo verdugo del presupuesto familiar. "La luz está muy cara, en el gas por ahora tengo subsidio. Transporte público no uso. Pero en el servicio que más gasto es en luz. Tengo por mes 250 mil pesos", admitió Marco (40), superando las cifras determinadas por los informes de la UBA y el Conicet.

El golpe más duro llegó en el último mes: mientras el gas dio un respiro estacional del 18,4% gracias a que ya nadie prende las estufas, la luz pegó un salto del 10,4% contra octubre. Acumulando un 48% de aumento en los últimos doce meses.

En barrio Aeropuerto, Janet (54) paga una cifra similar, contó. "En mi barrio, pago yo y otra casa más. El resto de la manzana, toda enganchada. Como no constan en el padrón, no les pueden hacer nada", cuestionó.

Marcelo (67) vecino de El Rincón, coincidió con la queja por los enganchados y agregó que en los barrios de la periferia tampoco llegan todos los servicios y eso genera que se gaste mucho más en luz.

Por su parte, una pareja de Barrio Aeropuerto que prefirió no decir su nombre, admitió que si no estuvieran colgados de la luz no llegarían a pagar el resto de las cosas. "Elegimos, pagar los servicios, o comer. Nos enganchamos, sabemos que no está bien. Pero no tenemos alternativa", sentenció el hombre.

Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2026 la canasta de servicios públicos y transporte en el AMBA registró un salto acumulado del 950%, frente a una inflación general estimada para el mismo período del 269%.