La medicación para el Parkinson llega a las farmacias en cuentagotas

Después de más de dos meses de problemas de abastecimiento en las farmacias, el medicamento a base de levodopa/carbidopa, utilizado para tratar la enfermedad de Parkinson, comenzó a reaparecer en La Plata. Sin embargo, las cantidades son todavía muy limitadas y no todos los comercios lograron conseguirlo, por lo que la disponibilidad sigue siendo una preocupación para los pacientes y sus familias.

El faltante afecta a las dos marcas que contienen esta combinación de drogas: Parkinel, del laboratorio Bagó, y Lebocar, de Pfizer. El mes pasado, los laboratorios habían asegurado que el problema se resolvería hacia fines de octubre. Sin embargo, a la fecha, el abastecimiento todavía no se normalizó por completo y aún no hay certezas sobre cuándo se podrá conseguir el medicamento sin dificultades.

ABASTECIMIENTO LIMITADO

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Agustín Kostiria, señaló que “desde la semana pasada empezaron a aparecer algunas unidades. No todos los comercios pudieron conseguirlas, pero el faltante es menor”.

También indicó que si bien hubo nuevos ingresos en las droguerías, la cantidad sigue siendo limitada para la demanda existente. “Podemos comprar pocas cajas para que se pueda distribuir entre la mayor cantidad de locales posible. El abastecimiento se está restableciendo, pero todavía no está solucionado por completo”, aclaró.

En las farmacias, las pocas unidades que comenzaron a llegar se terminaron en poco tiempo. Marcelo Sánchez, farmacéutico de la zona de 54 y 22, señaló que “algunas cajas aparecieron, pero se agotaron rápidamente”.

Sobre las posibles causas del faltante, indicó que Pfizer tendría dificultades para producir Lebocar y que Bagó aumentaría la producción de Parkinel para cubrir parte de la demanda. Sin embargo, advirtió que “son procesos que demoran un cierto tiempo”.

El medicamento se comercializa en dos dosis: 100/25 y 250/25 miligramos. Mientras que la primera se consigue sin inconvenientes, la segunda es la que presenta problemas de abastecimiento.

En este sentido, Marcelo García, farmacéutico de un local situado en Camino Centenario y 503, en Gonnet, explicó: “La complicación es la dosis 250/25, que son 250 miligramos de levodopa y 25 de carbidopa. La producción venía normal, pero hace un tiempo entró en falta”.

Además, coincidió con sus colegas en que la disponibilidad comenzó a mejorar, aunque todavía no alcanza para cubrir la necesidad de los pacientes. “Estamos tratando de conseguirla y de a poco se va normalizando, pero la provisión todavía no está regularizada. Se consiguen pequeñas cantidades y la demanda supera lo que recibimos habitualmente de las droguerías”, afirmó.

En este marco, Pfizer, que concentra el 70 por ciento del mercado, informó que prevé normalizar el suministro de Levocar en dos etapas: la dosis de 250 miligramos estaría disponible a principios de noviembre y la de 100 miligramos, hacia fines de diciembre.

La levodopa es uno de los principales medicamentos para controlar los síntomas motores del Parkinson, una enfermedad crónica, neurodegenerativa y progresiva.

El neurólogo Martín Cesarini explicó que existen otras opciones terapéuticas, pero advirtió que cambiar el tratamiento de un paciente que ya recibe esta medicación es complicado. Además, alertó sobre las consecuencias de interrumpir la terapia. “Tiene un impacto directo en su calidad de vida”, afirmó.