La mesa platense bajo presión: verduras y carne, con su propia inflación

La mesa de los platenses registró fuertes diferencias en la evolución de los precios durante el último año. Algunos productos básicos, como verduras y cortes de carne, tuvieron incrementos muy por encima de la inflación interanual, con casos que superaron el cien por ciento. Otros, en cambio, se mantuvieron en línea con el nivel general de precios o incluso por debajo.

Los datos surgen de un relevamiento mensual del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, realizado en comercios y supermercados de La Plata. El estudio sigue 41 productos de consumo habitual de distintos rubros, entre ellos almacén, verdulería, carnicería y pescadería, y permite comparar la evolución de sus precios, en este caso, entre julio del año pasado y este.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la inflación interanual fue del 33,8%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 34,5%.

LOS QUE MÁS Y MENOS SUBIERON

En ese contexto, nueve de los artículos relevados quedaron por encima del índice inflacionario.

La cebolla fue la que más se encareció: 138% en un año. El kilo pasó de $749 a $1.765,67. La papa quedó en segundo lugar, con un 110%, al pasar de $1.096 a $2.299. En ambos casos, las subas multiplicaron hasta cuatro veces el nivel general de precios.

Detrás de las verduras aparecieron dos productos de almacén. El jamón cocido registró un alza del 73%, mientras que el aceite de girasol avanzó 52%, de $4.600,50 a $6.979,50.

En un contexto de fuerte retracción del consumo de carne vacuna, que se mantiene en niveles de los más bajos de las últimas dos décadas, en la carnicería, los principales cortes también tuvieron aumentos superiores al promedio. El asado subió 44% y pasó de $10.284,97 a $14.789,33. La nalga, uno de los cortes más utilizados para preparar milanesas, escaló el 41%, de $14.006 a $19.762,67, y la carne picada, 40%, de $8.677 a $12.187.

También superaron la inflación las tapas para tarta, con una variación del 37%, y el pan francés tipo flauta, que aumentó 34% y cuyo consumo también viene en caída. En este último caso, el kilo pasó de $5.078,57 a $6.792,86.

En el otro extremo, algunos artículos tuvieron incrementos de un dígito. La yerba mate, un producto infaltable en los hogares, subió 8%, de $2.458,33 a $2.649,67; el café instantáneo, 6%; y los huevos de gallina, 5%, de $2.246,67 a $2.360. Mientras, los duraznos en conserva fueron el único producto que registró una baja del 3%.

Cerca del nivel general de precios se ubicaron la cerveza en lata, con una suba del 33%, el pan lacteado y las tapas para empanada, con 32%. A su vez, el filet de merluza congelado subió un 30%, de $9.994,50 a $12.999, mostrando una variación más estable del pescado frente a otros alimentos.

LOS AUMENTOS MODERADOS

En el rango del 20% al 29% están el queso port-salut, la mermelada, las facturas y el yogur, con 29%; el agua mineral y el azúcar, con 28%; y la manteca, las galletitas, la zanahoria, el queso rallado y la gaseosa, con variaciones de entre 23% y 26%. Por su parte, el pollo, uno de los reemplazos de la carne vacuna, subió 22%, de $3.387,67 a $4.125,67, y la leche, 21%, de $1.089,67 a $1.313,33.

Entre los que tuvieron menores aumentos aparecen el pan rallado, con 19%; la sal fina, con 18%; los fideos secos, con entre 16% y 17%; la harina de trigo, con 16%; y el puré de tomate, con 15%. La banana, en tanto, aumentó 11%.

EL PROBLEMA DE LA INFLACIÓN

Agustín Lódola, director del equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, explicó que “en el último año, los alimentos variaron por debajo del nivel general de precios, pero aún persiste uno de los problemas de la inflación, que es la variabilidad de precios”.

Esa diferencia se refleja en que algunos productos aumentaron más de cuatro veces el promedio, mientras que otros no llegaron a una décima parte. “Junto con una menor inflación promedio, todavía falta lograr disminuir esa variabilidad”, señaló.

José Candiota, presidente de la Federación de Almaceneros Bonaerense, sostuvo que los productos básicos subieron mas que la inflación. “Aumentaron un 40%. Los precios suben entre un 3 y un 5% todos los meses”, afirmó, y en el análisis advirtió que “en los últimos años bajó mucho el consumo de pan, leche y carne”.