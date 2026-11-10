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La muerte de de Aguer: el mensaje de Julio Alak y el recuerdo de sus años en La Plata

El intendente despidió al arzobispo emérito, quien estuvo al frente de la Iglesia platense durante 18 años. Recordó los encuentros que compartieron durante sus distintas gestiones municipales y destacó el vínculo institucional que mantuvieron.

Por Redacción

El intendente de La Plata, Julio Alak, expresó su pesar por la muerte de monseñor Héctor Aguer, el arzobispo emérito que falleció este martes a los 83 años. A través de sus redes sociales, el jefe comunal recordó su trayectoria al frente de la Arquidiócesis local y los años en los que compartieron distintas actividades de la vida institucional de la ciudad.

"Lamento profundamente el fallecimiento de monseñor Héctor Aguer, quien estuvo al frente de la Arquidiócesis de La Plata durante 18 años y mantuvo un vínculo cercano con nuestra ciudad y sus instituciones", expresó Alak.

En su mensaje, el intendente también hizo referencia a los encuentros que mantuvo con el religioso durante sus distintas gestiones al frente del Municipio y destacó la relación que construyeron a lo largo de los años. "A lo largo de mis distintas gestiones como intendente tuve la oportunidad de compartir con él numerosos momentos de la vida institucional platense, en un marco mutuo de respeto, diálogo y afecto", señaló.

Alak también recordó el recorrido pastoral de Aguer y su desempeño como Gran Canciller de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), institución desde la que acompañó la actividad académica y la formación de distintas generaciones.

Por último, el jefe comunal hizo llegar sus condolencias a los familiares del arzobispo emérito, a la comunidad arquidiocesana y a los fieles que participan de su despedida. "Que Dios lo reciba en su gloria", concluyó.

La despedida de Héctor Aguer en La Plata

Aguer estuvo al frente de la Arquidiócesis de La Plata durante 18 años, hasta el 2 de junio de 2018, cuando dejó el cargo y pasó a desempeñarse como arzobispo emérito.

Sus restos serán velados en la Catedral de La Plata durante este jueves 12 y el viernes 13 de noviembre. Ese último día, a las 10, se celebrará la misa exequial, que será presidida por el actual arzobispo, monseñor Gustavo Carrara. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Panteón del Clero del Cementerio Municipal.

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