La Municipalidad regularizó 60 entidades civiles de La Plata

El intendente Julio Alak entregó este viernes en el Palacio Municipal certificados a 60 instituciones de la Ciudad que, a través del Programa de Asistencia a Asociaciones Civiles, lograron regularizar su situación jurídica y formalizar su constitución.
Durante el acto, se hizo entrega de la documentación correspondiente a 18 clubes de barrio, 6 bibliotecas populares, 12 centros de fomento, 6 centros culturales, 2 centros tradicionalistas, 3 centros de jubilados, 4 comedores, 5 fundaciones y 4 cooperadoras.
"Nuestro país se construyó bajo los pilares de la familia, la escuela y el club del barrio. Hoy esa concepción se ha desarticulado; la familia fue sufriendo los problemas propios de la Argentina actual, el club se fue debilitando y la escuela fue insuficiente", expresó Alak, quien estuvo acompañado por la secretaria de Justicia, Marina Mongiardino
"Por eso, a partir de iniciativas como estas empezamos a atravesar una etapa de reconstrucción, entendiendo que las asociaciones civiles son unos de los tres pilares de la nación, ya que cumplen un rol fundamental en cada barrio y queremos acompañarlas para que puedan fortalecer su trabajo y seguir creciendo al servicio de la comunidad”, agregó el jefe comunal.
Estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante local, Marcelo Galland, la directora General de Entidades locales, Mónica Jurinovic y el presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, Alberto Alba, junto a dirigentes y miembros de las instituciones.
Las instituciones regularizadas:
* Junta Vecinal de Villa Castells
* Fortín Corraleros de Abasto
* Centro de Fomento Manuel Alberti
* Asociación de Fomento y Biblioteca Popular Lavalle Billar Club
* Asociación Civil La Grieta y Biblioteca Popular La Chicharra
* Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires (S.E.P.)
* Asociación Profesionales del Turf
* Asociación Amigos del Taller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata
* Alegre Despertar de Gonnet Asociación Civil
* Asociación Cuidadores Unidos del Cementerio de La Plata
* Feria Artesanal Cultural y Manualista de Parque Saavedra
* Asociación Civil Vecinos y Vecinas de La Hermosura La Plata Berisso
* Asociación Civil Lealtad con la Patria
* Asociación Civil Asociación de Jubilados del IOMA
* Asociación Civil Biblioteca Popular Mariano Moreno
* Asociación Civil Centro de Fomento Los Hornos
* Club Social y Deportivo Villa Elisa
* Asociación Civil Centro Cultural Estación Provincial
* Biblioteca Popular Florentino Ameghino
* Centro de Fomento Gonnet
* Asociación Cultural y Deportiva Universal
* Club Atlético Platense
* Asociación Civil Club Everton
* Club Alumni de Los Hornos
* Asociación Cultural y Deportiva La Plata
* Club Social y Deportivo San Martín
* Centro de Fomento Ringuelet
* Asociación de Fomento Villa Elvira
* Club Social y Deportivo Capital Chica
* Asociación Civil Centro de Fomento José Hernández
* Club Social y Deportivo Villa Garibaldi
* Centro de Fomento Meridiano V
* Club Social y Deportivo El Carmen
* Asociación Civil Centro de Fomento San Carlos
* Club Social y Deportivo Tolosano
* Asociación Civil Centro de Fomento Altos de San Lorenzo
* Club Social y Deportivo Estrella de Berisso
* Asociación Civil Centro de Fomento Los Hornos
* Club Social y Deportivo Unión Vecinal
* Centro de Fomento Villa Castells
* Asociación Civil Club de Abuelos
* Club Social y Deportivo Tricolores
* Centro de Fomento Villa Lenci
* Asociación Civil Centro de Fomento El Retiro
* Club Social y Deportivo La Plata
* Asociación Civil Centro de Fomento Barrio Jardín
* Club Social y Deportivo For Ever
* Asociación Civil Centro de Fomento San Lorenzo
* Club Social y Deportivo Alumni
* Centro de Fomento Gonnet Norte
* Asociación Civil Centro de Fomento El Rincón
* Club Social y Deportivo Brandsen
* Asociación Civil Centro de Fomento City Bell
* Club Social y Deportivo Peñarol
* Asociación Civil Centro de Fomento Villa Argüello
* Club Social y Deportivo Estrella
* Asociación Civil Centro de Fomento Tolosa
* Club Social y Deportivo Independiente
* Asociación Civil Centro de Fomento Barrio Aeropuerto
* Club Social y Deportivo Los Hornos.
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