La Municipalidad regularizó 60 entidades civiles de La Plata

El intendente Julio Alak entregó este viernes en el Palacio Municipal certificados a 60 instituciones de la Ciudad que, a través del Programa de Asistencia a Asociaciones Civiles, lograron regularizar su situación jurídica y formalizar su constitución.

Durante el acto, se hizo entrega de la documentación correspondiente a 18 clubes de barrio, 6 bibliotecas populares, 12 centros de fomento, 6 centros culturales, 2 centros tradicionalistas, 3 centros de jubilados, 4 comedores, 5 fundaciones y 4 cooperadoras.

"Nuestro país se construyó bajo los pilares de la familia, la escuela y el club del barrio. Hoy esa concepción se ha desarticulado; la familia fue sufriendo los problemas propios de la Argentina actual, el club se fue debilitando y la escuela fue insuficiente", expresó Alak, quien estuvo acompañado por la secretaria de Justicia, Marina Mongiardino

"Por eso, a partir de iniciativas como estas empezamos a atravesar una etapa de reconstrucción, entendiendo que las asociaciones civiles son unos de los tres pilares de la nación, ya que cumplen un rol fundamental en cada barrio y queremos acompañarlas para que puedan fortalecer su trabajo y seguir creciendo al servicio de la comunidad”, agregó el jefe comunal.

Estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante local, Marcelo Galland, la directora General de Entidades locales, Mónica Jurinovic y el presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, Alberto Alba, junto a dirigentes y miembros de las instituciones.

Las instituciones regularizadas:

* Junta Vecinal de Villa Castells

* Fortín Corraleros de Abasto

* Centro de Fomento Manuel Alberti

* Asociación de Fomento y Biblioteca Popular Lavalle Billar Club

* Asociación Civil La Grieta y Biblioteca Popular La Chicharra

* Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires (S.E.P.)

* Asociación Profesionales del Turf

* Asociación Amigos del Taller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata

* Alegre Despertar de Gonnet Asociación Civil

* Asociación Cuidadores Unidos del Cementerio de La Plata

* Feria Artesanal Cultural y Manualista de Parque Saavedra

* Asociación Civil Vecinos y Vecinas de La Hermosura La Plata Berisso

* Asociación Civil Lealtad con la Patria

* Asociación Civil Asociación de Jubilados del IOMA

* Asociación Civil Biblioteca Popular Mariano Moreno

* Asociación Civil Centro de Fomento Los Hornos

* Club Social y Deportivo Villa Elisa

* Asociación Civil Centro Cultural Estación Provincial

* Biblioteca Popular Florentino Ameghino

* Centro de Fomento Gonnet

* Asociación Cultural y Deportiva Universal

* Club Atlético Platense

* Asociación Civil Club Everton

* Club Alumni de Los Hornos

* Asociación Cultural y Deportiva La Plata

* Club Social y Deportivo San Martín

* Centro de Fomento Ringuelet

* Asociación de Fomento Villa Elvira

* Club Social y Deportivo Capital Chica

* Asociación Civil Centro de Fomento José Hernández

* Club Social y Deportivo Villa Garibaldi

* Centro de Fomento Meridiano V

* Club Social y Deportivo El Carmen

* Asociación Civil Centro de Fomento San Carlos

* Club Social y Deportivo Tolosano

* Asociación Civil Centro de Fomento Altos de San Lorenzo

* Club Social y Deportivo Estrella de Berisso

* Asociación Civil Centro de Fomento Los Hornos

* Club Social y Deportivo Unión Vecinal

* Centro de Fomento Villa Castells

* Asociación Civil Club de Abuelos

* Club Social y Deportivo Tricolores

* Centro de Fomento Villa Lenci

* Asociación Civil Centro de Fomento El Retiro

* Club Social y Deportivo La Plata

* Asociación Civil Centro de Fomento Barrio Jardín

* Club Social y Deportivo For Ever

* Asociación Civil Centro de Fomento San Lorenzo

* Club Social y Deportivo Alumni

* Centro de Fomento Gonnet Norte

* Asociación Civil Centro de Fomento El Rincón

* Club Social y Deportivo Brandsen

* Asociación Civil Centro de Fomento City Bell

* Club Social y Deportivo Peñarol

* Asociación Civil Centro de Fomento Villa Argüello

* Club Social y Deportivo Estrella

* Asociación Civil Centro de Fomento Tolosa

* Club Social y Deportivo Independiente

* Asociación Civil Centro de Fomento Barrio Aeropuerto

* Club Social y Deportivo Los Hornos.