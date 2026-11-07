Detectaron rabia en un murciélago y hay un operativo de vacunación de mascotas en El Mondongo

La Municipalidad activó un operativo de control de foco y vacunación antirrábica en El Mondongo, luego de confirmarse un caso positivo de la enfermedad en un ejemplar de murciélago, en la zona de 65 y 115. Ante el cuadro, los equipos de Zoonosis realizaron recorridas puerta a puerta y montaron un puesto fijo y un móvil en 1 y 64 para inmunizar gratuitamente a perros y gatos, como parte del protocolo sanitario.

La intervención fue confirmada a este diario por el Municipio. Según se detalló, el trabajo territorial comprende el sector delimitado entre las calles 116 y 3, y 62 y 66. Además del relevamiento casa por casa, los veterinarios aplicaron vacunas en la rambla de 1 y 64. La recomendación se difundió entre los vecinos, que comenzaron a compartir mensajes para advertir sobre el caso y pedir que las mascotas tengan al día la dosis anual.

“Caso de murciélago positivo por 65 y 115. Vacunen a sus gatos y perros”, fue uno de los avisos que circuló en grupos barriales. La inquietud se extendió ante la posibilidad de que perros o gatos entren en contacto con ejemplares infectados.

La aparición del caso coincide con una época en la que suele aumentar la actividad de los murciélagos en la Ciudad. Con la llegada de la primavera y las temperaturas más templadas, estos mamíferos incrementan sus movimientos y forman colonias maternales para reproducirse y criar a sus crías. También encuentran alimento en la mayor presencia de insectos, como mosquitos y moscas, y refugio en árboles, grietas, techos, aleros y taparrollos de persianas. Por eso pueden hacerse más visibles en edificios y viviendas, especialmente al atardecer y durante la noche.

La presencia de murciélagos no implica por sí sola que estén enfermos: cumplen una función ambiental importante porque se alimentan de insectos. Sin embargo, la rabia es una enfermedad viral que puede afectar a todos los mamíferos y se transmite principalmente por la saliva, a través de mordeduras o arañazos. Ante un ejemplar caído, que vuela de día o no puede desplazarse, las autoridades recomiendan no tocarlo ni intentar atraparlo con las manos y dar aviso a Zoonosis para que sea retirado y enviado a analizar.

La principal medida de prevención para los animales domésticos es mantener la vacunación antirrábica al día. La dosis debe aplicarse desde los tres meses de edad y repetirse una vez por año durante toda la vida, tanto en perros como en gatos. En La Plata, la vacunación municipal es gratuita y se realiza por orden de llegada en los puntos fijos y operativos itinerantes; las castraciones, en cambio, requieren turno previo.

Ante un episodio de esta índole, si una persona tuvo contacto directo con un murciélago o sufrió una mordedura o arañazo, debe lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato a un centro de salud. La recomendación para los vecinos es no manipular al animal y consultar a las autoridades sanitarias.