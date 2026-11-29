El tiempo en La Plata se presentaba este domingo en La Plata con un tope de temperatura en el marco de la ola de calor que comenzó el viernes. Hoy, la mínima fue de 17°C y la máxima de ubicará en 33°C, sin viento y con cielo algo nublado a parcialmente nublado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el lunes se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 22°C y máxima de 32°C. Mientras que el martes será el último día de la semana con marcas térmicas elevadas, ya que se aguarda una mínima de 23°C y una máxima de 31°C, asimismo que se esperan tormentas aisladas hacia la noche.

Desde el miércoles y hasta el próximo fin de semana, de acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, las temperaturas máximas se ubicarán entre 25°C y 27°C.