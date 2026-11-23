Nunca hubo tantas opciones detrás del mostrador. Nuevas marcas, sabores, rellenos, alfajores triples y versiones premium se multiplicaron durante 2026, pero el denominado “boom” esconde una paradoja: mientras la oferta se expande, las ventas de los comercios de cercanía continúan bajo presión y el consumidor compra cada vez con mayor atención al precio.

En los kioscos argentinos se comercializaron más de 215 millones de alfajores durante el último año, según datos de la consultora Scentia. La categoría permanece entre las más importantes del canal, aunque su facturación aumentó solamente 5,4% frente a una inflación cercana al 21% durante el período.

La comparación muestra que el negocio no creció en términos reales. Ajustado por esa variación de precios, la facturación habría retrocedido alrededor de 13%. “El crecimiento que hay es de variedad. Hay una variedad grande de alfajores. Ese es el crecimiento, pero no hay un crecimiento en ventas”, explicó Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).

El fenómeno adquiere otra dimensión cuando se lo traslada al Gran La Plata. No existen estadísticas públicas que permitan determinar cuántos alfajores se venden específicamente en La Plata, Berisso y Ensenada, pero los indicadores disponibles sobre kioscos, almacenes y consumo permiten observar un mercado marcado por tickets más chicos, promociones y compras de reposición.

Los últimos indicadores nacionales tampoco describen una expansión generalizada. Según Scentia, el consumo masivo cayó 1,5% interanual en agosto y acumuló una contracción de 2,7% durante los primeros ocho meses de 2026. En kioscos y almacenes la disminución también fue de 1,5%, mientras los supermercados registraron una baja mayor, cercana al 4%.

Hay un dato todavía más relacionado con el fenómeno: los denominados productos “impulsivos”, universo en el que se encuentran buena parte de las golosinas, retrocedieron 5,3%.

Así, el alfajor pelea por conservar su lugar dentro de una torta que no necesariamente se agranda. Y las empresas eligieron multiplicar alternativas: fuentes del mercado contabilizaron más de 40 novedades durante 2026.

La estrategia comprende nuevos sabores, productos de mayor tamaño, más relleno, ediciones especiales y combinaciones con marcas ya instaladas. Pero esa renovación de la oferta no necesariamente se traduce en más ventas. En los kioscos, la respuesta pasa cada vez más por las promociones.

Las promociones se adueñaron del mostrador

La gran herramienta que encontraron los kiosqueros son las promociones por cantidad. “Tengo los alfajores triples en $2.000 y tres por $5.000”, ejemplificó Acuña al describir el funcionamiento actual de los kioscos. “Las promociones es lo que un poco más vendo y con lo que hago caja”, agregó.

La frase sintetiza buena parte de la transformación del comercio de cercanía. El objetivo ya no pasa solamente por obtener un margen elevado por unidad, sino también por generar rotación y conseguir liquidez cotidiana.

La lógica se observa asimismo en almacenes, donde las segundas marcas y fabricantes PyME ganaron espacio en diferentes categorías. Representantes de almaceneros bonaerenses vienen señalando que los clientes comparan precios con mayor intensidad y sustituyen productos cuando encuentran alternativas más económicas.

El alfajor reúne varias características funcionales a esa nueva demanda: bajo desembolso individual, amplia variedad de precios, alta disponibilidad y posibilidad de ofrecer promociones sin exigir una compra grande.

Un mercado lleno de contradicciones

Las estadísticas, sin embargo, presentan algunas diferencias. Algunos estudios basados en NielsenIQ y Youniversal detectaron crecimiento en determinados segmentos de golosinas, chocolates y alfajores, impulsado en parte por la compra individual.

Desde UKRA se ofreció una fotografía mucho más crítica. Referentes de la entidad llegaron a señalar caídas muy importantes en golosinas, alfajores y galletitas respecto de años anteriores, particularmente en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y distintas ciudades del interior.

La paradoja se profundiza al observar el canal donde se venden. UKRA viene advirtiendo sobre una fuerte reducción de la cantidad de kioscos en el país desde finales de 2023, atribuida a menores ventas y mayores costos de funcionamiento.

Al mismo tiempo, la competencia dejó de estar limitada al kiosco tradicional. Supermercados, farmacias, autoservicios, estaciones de servicio y hasta verdulerías ampliaron la presencia de golosinas y productos de compra impulsiva.

El fenómeno también se observa en el Gran La Plata. Comercios que históricamente se especializaban en un rubro incorporaron alimentos, bebidas y artículos básicos para aumentar el ticket y compensar la menor cantidad de clientes.

Para el kiosquero, entonces, hay más variedades que administrar, más establecimientos vendiendo productos similares y un consumidor que dispone de menos dinero para gastar.

En los kioscos se comercializaron más de 215 millones de alfajores durante el último año

Fuentes del mercado contabilizaron más de 40 novedades en el rubro de alfajores durante 2026