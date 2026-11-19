Desde Berisso hacia los escenarios del mundo, Noelia Sinkunas construyó un recorrido artístico que tiene al piano como protagonista y al tango como punto de partida, pero nunca como límite. Pianista, compositora y una de las voces más personales de la nueva escena instrumental argentina, logró desarrollar un lenguaje propio en el que conviven la tradición rioplatense, la improvisación y la música contemporánea.

Su propuesta escapa a las fórmulas convencionales. En lugar de reproducir los códigos clásicos del género, Sinkunas los transforma, los expande y los pone en diálogo con nuevas sonoridades. Sus composiciones, muchas veces atravesadas por estructuras abiertas y desarrollos extensos, invitan a una escucha atenta y desafían la velocidad con la que suele consumirse la música en estos tiempos.

La propuesta de Noelia Sinkunas escapa a las fórmulas convencionales

Ese camino de búsqueda y experimentación encontró un reconocimiento cada vez mayor. En 2025 obtuvo el Premio Gardel al Mejor Álbum Instrumental de Tango por Costero criollo, grabado junto a la bandoneonista Milagros Caliva. Ese mismo año también fue distinguida en los Premios Tango Siglo XXI por Unión y Perseverancia y Costero criollo.

Lejos de detenerse, durante 2026 volvió a sumar reconocimientos: fue premiada en los Tango Siglo XXI por “Las cuatro estaciones”, trabajo que además recibió una nominación a los Premios Gardel como Mejor Álbum Instrumental.

Su proyección internacional también se consolidó. Este año realizó dos giras europeas y participó de la 27ª edición del Festival Internacional de Tango Argentino de Tarbes, en Francia, además de integrar la programación del Festival y Mundial de Tango BA 2026. A esas experiencias se sumaron conciertos por numerosas ciudades argentinas, desde la Patagonia hasta distintos escenarios bonaerenses.

En paralelo, desarrolló un ciclo dedicado al piano y la improvisación libre en La Biblioteca Café de Buenos Aires, inspirado en Las cuatro estaciones. Fueron cuatro conciertos, uno por cada estación, con invitados como Lito Vitale, Lucy Patané, Florencia Ruiz y Leo García.

Pero mientras su música cruza fronteras, Berisso continúa ocupando un lugar central en su historia. En agosto de 2025 inauguró junto a sus padres y hermanos el Club Unión y Perseverancia, un espacio cultural y de peñas instalado en el fondo de la casa familiar, en la esquina de 13 y 153. Allí, la música se convierte también en una forma de encuentro, pertenencia y construcción colectiva.

Entre festivales internacionales, premios y proyectos independientes, Sinkunas representa a una generación de artistas que entiende la tradición como una posibilidad de creación permanente. Su recorrido demuestra que es posible proyectarse al mundo sin abandonar el territorio de origen y que, desde un piano en Berisso, el tango todavía tiene mucho por descubrir.