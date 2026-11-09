La Plata, al ritmo del Papa León XIV: transmisión en vivo en la Catedral y la Municipalidad con los colores vaticanos

La Catedral de La Plata, situada en 14 entre 51 y 53, transmitía desde este lunes por pantalla gigante las principales celebraciones y discursos del Santo Padre durante las jornadas de su visita al país que se extenderá hasta el próximo miércoles . En tanto que el Palacio Municipal, en 12 entre 51 y 53, lucía con los colores papales con motivo de la visita al país del Sumo Pontífice.

Autoridades del Arzobispado de La Plata explicaron que "la idea es que los fieles puedan seguir en comunidad las actividades, con animadores que expliquen el sentido de cada celebración y acompañen las transmisiones". De esta manera, los fieles locales que no viajaron a la capital federal se congregaban desde temprano en la Catedral para seguir en detalle las actividades del Papa.

Cabe remarcar que las parroquias locales prepararon sus propios homenajes y organizaron la participación de grupos de fieles en las misas y encuentros previstos en Capital Federal y Luján. En la parroquia Sagrado Corazón de City Bell, se explicó que cada templo tendrá sus momentos especiales y se detalló que en la parroquia hubo actividades durante el sábado y el domingo, entre las 10 y las 20.

Jorge Massueli, capellán del Hospital Italiano y titular de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, contó que en los últimos días se registró un acercamiento de fieles que hacía tiempo no participaban de las celebraciones religiosas.

“Más que nada hemos puesto la atención en el tema de la preparación espiritual, la preparación del corazón de los fieles a través de la oración y el acercamiento de muchas personas al sacramento de la confesión”, señaló el sacerdote. Según describió, la visita también funciona como una oportunidad para recuperar la práctica sacramental y fortalecer el vínculo de los creyentes con la Iglesia.

“El Papa no viene a predicarse a sí mismo; viene a predicar a Jesucristo”, sostuvo Massueli, quien consideró que la mejor manera de recibirlo es acercarse a la fe y a la comunidad. En ese sentido, destacó que la respuesta de la gente fue positiva y que varias personas volvieron a confesarse después de mucho tiempo.

El sacerdote confirmó que desde su parroquia salieron dos micros hacia la Ciudad de Buenos Aires, a los que se sumó otro desde el Hospital Italiano, para participar de la misa que León XIV celebraba desde el mediodía en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

La agenda de la jornada incluye además una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

Las parroquias platenses

En la parroquia La Anunciación, de 514 entre 7 y 8, de Ringuelet realizaron ayer una misa especial y organizaron traslados a la misa que ofrecerá hoy el Papa León XIV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria permitió que distintos grupos de fieles planificaran su participación en las actividades centrales del sumo pontífice.

Desde la comunidad católica se expresó el deseo para la comunidad católica: que el mensaje del pontífice se traduzca en actitudes cotidianas. “Que despierte en nosotros los buenos sentimientos, sentimientos de justicia, de paz, de amor que se traduzcan en gestos de tolerancia que tanto estamos necesitando hacia los que piensan distinto”, se planteó.

El Municipio instaló retratos de gran tamaño del Papa en las fachadas del Pasaje Dardo Rocha y del Palacio Comunal, acompañados por los colores del Vaticano. Así, entre campanadas, pantallas, traslados y encuentros de oración, las distintas comunidades religiosas platenses acompañan la histórica visita del Papa León XIV que tendrá distintas convocatorias en los próximos días, con una misa multitudinaria en Luján prevista para el miércoles, entre otras actividades.

El domingo el repique de las campanas de la Catedral y de numerosas parroquias de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio acompañó durante 10 minutos la llegada del papa León XIV a la Argentina. La convocatoria fue impulsada por la Arquidiócesis platense y la simbólica recepción se dio pasadas las 16.30, cuando el avión del pontífice aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, y se extendió durante ese lapso como gesto de bienvenida, comunión y esperanza.

En el centro platense, el sonido de las campanas de la Catedral de la Inmaculada Concepción se hizo escuchar frente a Plaza Moreno, donde vecinos y fieles se acercaron a las escalinatas para registrar el momento con sus teléfonos. La iniciativa había sido impulsada desde el arzobispado, que está a cargo de monseñor Gustavo Carra, que convocó a las comunidades a sumarse al recibimiento.