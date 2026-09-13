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La Región

La Plata amaneció bajo cero y con una sensación térmica de -3,2°C

Por Redacción

La jornada del domingo comenzó con un marcado descenso de temperatura en La Plata. A las 7 de la mañana, los registros indicaron -0,6°C, mientras que la sensación térmica llegó a -3,2°C, en medio de un amanecer con condiciones típicamente invernales.

El frío intenso se hizo sentir durante las primeras horas del día y obligó a extremar los cuidados, especialmente entre quienes tuvieron que salir temprano. La presencia de bajas temperaturas también dejó una mañana propicia para la formación de heladas en distintos sectores de la región.

Para lo que resta de este domingo se espera nubosidad variable y ambiente muy frío a frío, con vientos leves del este y noreste. La temperatura máxima alcanzaría los 11°C, mientras que la mínima prevista se ubica en torno a los 3°C.

El frío continuará durante el inicio de la semana. Para este lunes se anticipa cielo parcialmente nublado, ambiente muy frío a fresco y heladas matinales, con una mínima de 2°C y una máxima que podría trepar hasta los 16°C.

De esta manera, La Plata tendrá por delante un domingo y un comienzo de semana con mañanas muy frías, aunque con un progresivo ascenso de las temperaturas durante las horas de la tarde.

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