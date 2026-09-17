La Plata amaneció bajo cero y resiste el invierno

El invierno parece no querer irse. A días del comienzo de la primavera, este miércoles La Plata volvió a amanecer con la temperatura bajo cero y se ubicó entre las ciudades más frías del país.

Alrededor de las 7 de la mañana, la Ciudad registró una temperatura de -0,6°C, mientras que la sensación térmica llegó a -3,2°C. Con estos valores, La Plata quedó en el octavo lugar entre las localidades con los registros más bajos de la jornada.

El frío también se hizo sentir con fuerza en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Coronel Suárez marcó -3,2°C, mientras que Azul llegó a -2,8°C y Bahía Blanca a -2°C, ubicándose entre las localidades con temperaturas más bajas del país.

Por las temperaturas registradas durante las primeras horas de la mañana, La Plata llegó a ubicarse a la par de algunas ciudades patagónicas. Bariloche tuvo un registro de -0,7°C, apenas una décima por debajo de la temperatura platense.

En otras localidades habitualmente asociadas con el frío extremo, los valores fueron incluso superiores: Malargüe marcó -0,4°C, Perito Moreno 0,1°C, mientras que Ushuaia también quedó por encima del registro de La Plata durante las primeras horas del día.

Aunque el calendario ya se prepara para el cambio de estación, el frío todavía tiene algunos días para hacerse sentir. Sin embargo, el pronóstico anticipa una recuperación progresiva de las temperaturas hacia el fin de semana.

Para los próximos días se espera tiempo mayormente soleado y temperaturas en ascenso. Este jueves, la mínima será de 7°C y la máxima llegará a 21°C. El viernes, se espera una mínima de 9°C y una máxima de 21°C. Mientras que le fin de semana la temperatura continuará en aumento y el domingo culminara con una máxima de 24°C.