La Plata, bajo alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de la tormenta este jueves

En medio de una primavera inestable, La Plata y alrededores transitarán un jueves con un nuevo alerta por tormentas fuertes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades son altas y lo peor del fenómeno climático se vería entre la tarde y la noche.

Si bien por la mañana el cielo se mantendrá mayormente nublado, hacia la tarde comenzarán a incrementarse los vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, y en paralelo se producirían las primeras tormentas en un marco de probabilidad del 70 por ciento. Lo peor llegaría por la noche, ya que se aguardan tormentas fuertes y de variada intensidad.

Al respecto, el SMN emitió un alerta en el que explicó que "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas".

"Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente", añade el comunicado.

Además, especificó que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

En cuanto a las temperaturas, continuará el clima templado en La Plata en cuanto se espera 13 grados de mínima y 19 de máxima.

Cómo sigue el tiempo según el SMN

El mal tiempo proseguirá el viernes con chaparrones y lloviznas entre la madrugada y buena parte de la tarde. La caída de agua cesaría por la noche. Los vientos soplarán cerca de los 22 kilómetros por hora y se aguardan marcas térmicas de entre 15 y 20 grados.

Las lluvias tenues se mantendrán a lo largo del sábado y se espera además vientos de hasta 50 kilómetros por hora y un descenso de temperatura con marcas de 12 a 17 grados. El domingo persistirán las lloviznas hasta el mediodía y luego el cielo se mantendrá mayormente nublado.

Alerta naranja en 10 provincias por temporales severos

La alerta naranja emitida por el SMN comprende a sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, San Luis, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Para la franja central y el Litoral, el organismo advirtió por la posibilidad de tormentas localmente fuertes o severas, con precipitaciones acumuladas de entre 60 y 100 milímetros -pudiendo superarse en forma localizada-, intensa actividad eléctrica y caída de granizo de diverso tamaño.

En el norte patagónico (Neuquén y Río Negro), las lluvias dejarán acumulados de entre 20 y 50 milímetros, también con vientos fuertes y granizo.

Más alertas por tormentas, lluvias y vientos en el país

De forma paralela, rige alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Misiones y Formosa, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

En Cuyo (Mendoza, San Juan y La Rioja) se estiman acumulados de 20 a 40 milímetros, mientras que en Formosa las precipitaciones rondarían entre 40 y 70 milímetros con ráfagas de hasta 90 km/h.

Por último, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste en áreas cordilleranas y zonas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.