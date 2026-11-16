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En el camping municipal

La Plata cantó folclore por el 144º aniversario

el folclore desplegó música y baile en 122 y 56 / ivan campos

Por Redacción

En el marco de los festejos por el 144º aniversario de La Plata, el folclore reunió a artistas nacionales y locales en Posta Querandíes – Tradición e Identidad, una jornada de la segunda Semana de la Música de La Plata, realizada ayer en el Camping Municipal.

Entre las 11 y las 22 hubo espectáculos, danzas tradicionales, feria de artesanos y propuestas gastronómicas. Actuaron Vislumbre del Esteko, Tomás Lipán, Antonio Tarragó Ros, Milena Salamanca, Pancho Santaren y Sikuris Aymará, junto a músicos platenses.

También participaron la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández y José Luis Redondo con el Pericón Nacional. En el predio de 122 y 56 estuvo presente el intendente Julio Alak y autoridades municipales.

La programación cultural, impulsada por el Municipio en el marco del aniversario de la Ciudad, continuará hasta el domingo 22 de noviembre con propuestas de rock, tango, jazz y música clásica en distintos escenarios.

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