La Plata celebra sus 144° aniversario con una jornada de música en vivo en Plaza Moreno. Los festejos comenzarán a las 15.30, con una programación que combinará artistas de la escena local y figuras nacionales como Dillom y Los Palmeras, encargados de cerrar la celebración.

La propuesta se desarrollará en el marco de la segunda edición de la Semana de la Música y comenzará con la presentación de El Tío Valen, que obtuvo el tercer puesto en La Plata Rock. Luego será el turno de Voltage, la banda que alcanzó el segundo lugar en el certamen Municipal.

La grilla continuará con Isla Mujeres, una de las propuestas destacadas de la escena independiente platense, y La Cumparsita, que aportará su impronta rockera a una jornada que reunirá distintos géneros y estilos.

Uno de los momentos especiales será el homenaje al Indio Solari, a cargo de Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense del Programa de Coros y Orquestas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Más tarde llegará Dillom, uno de los referentes de la nueva generación de la música urbana argentina, con una propuesta que combina rap, rock y sonidos alternativos.

Finalmente, Los Palmeras tendrán a su cargo el cierre de los festejos, con un espectáculo de cumbia santafesina para ponerle ritmo al aniversario de la capital bonaerense.

Además, la celebración contará con dos corredores gastronómicos sobre las calles 50 y 54, entre 12 y 14, donde se ofrecerán distintas alternativas para quienes se acerquen a disfrutar de los festejos.

Ingreso a la plaza

El escenario principal estará emplazado sobre calle 12, entre 51 y 53. El ingreso del público se organizará a través de cuatro accesos ubicados en diagonal 73 y 54, diagonal 74 y 14, diagonal 74 y 50 y diagonal 73 y 14.

Según se informó, estará permitido concurrir con botellas plásticas, protector solar en crema, repelente en crema, mate y termo; mientras que no se podrá ingresar con bebidas alcohólicas, pirotecnia, aerosoles o spray, envases de vidrio, ni elementos cortopunzantes.